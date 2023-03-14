《奇異女俠》橫掃奧斯卡 對澳洲為何「意義特別」？

《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once) 在第 95 屆奧斯卡頒獎典禮上大放異彩，並為亞洲人在電影銀幕上開啟了新篇章。





這部通過一系列奇異多元宇宙探索生命意義的電影，在本周一（3月13日）橫掃了七個奧斯卡獎項，包括最佳電影、最佳原創劇本、最佳女主角（楊紫瓊）、最佳男配角（關繼威）和最佳女配角（珍美李寇蒂斯）。





現年 60 歲的楊紫瓊生於馬來西亞，在電影中飾演移民美國的自助洗衣店華裔店長王秀蓮。楊紫瓊憑電影榮獲奧斯卡影后殊榮，成為首名亞裔影后，寫入歷史。亦是繼 2002年荷爾芭莉 (Halle Berry) 後第二位有色人種女性獲此殊榮。





這一刻對澳洲獨立電影製片人喬伊 （Joy Hopwood） 來說意義重大。



喬伊仍然清楚地記得她七十年代從新加坡抵達珀斯後，第一次遭遇種族主義的經歷。





喬伊向 SBS 新聞表示：「在我上學的第一天，我想有歸屬感。」





但她的希望很快就因籃球場上發生的一件事破滅了。





「我跑過去把球扔給（其他） 球員，他們說：『你的手不要碰我們的球，你這個醜陋的日本人。』我就說：『我不是日本人。』」





這次經歷令她「受創傷」，之後兩周她都躲在家裡。



Joy Hopwood (左上）從小由新加坡移民澳洲。 Source: Supplied / Joy Hopwood 三十多年過去了，喬伊說雖然《奇異女俠玩救宇宙》是講述一個美籍華人家庭，但電影的成功對所有亞洲人都產生了更廣泛，且代表全球性的影響，因為這象徵著轉變。





她說：「我很自豪......它幫助我們所有人互相支持和支持我們的社群。」





「我們在電視、電影和戲戲中看到越多亞洲人出現，就越多人覺得亞洲人是社群的一份子。」



喬伊 (Joy Hopwood) 現於雪梨擔任獨立電影製片人。 Source: Supplied / Joy Hopwood 喬伊說，她不知道自己第一部電影《生命的劇本》(The Script of Life)（2019 年）的反應是如何，因為演員陣容約一半是亞洲人，但這一部電影在阿姆斯特丹國際電影節奪得最佳浪漫片獎。之後，她繼續製作了首批由亞裔澳洲人主演的浪漫喜劇《愛情狂想曲》 (Rhapsody of Love)（2021 年）。





她說：「在我成長的過程中，我覺得讓我有身份認同感的電影很少。」





「以往，只會放映成龍的電影……之後我在珀斯見到一位記者 Alison Fan，她是我在熒光幕上看到的唯一一張亞洲面孔。」



挑戰依舊

喬伊說，儘管《奇異女俠玩救宇宙》取得了成功，而且自己亦有所成就，但仍然有一後很長的路要走。





「楊紫瓊……她花了幾十年才來到這一步，我覺得她應該更早就有此成就。」





「這轉變需要幾十年時間才能發生，即使在政治、文化、藝術方面，我們仍需要有代表人物才能有所轉變。」



澳洲作家兼播音員羅旭能（Benjamin Law）的父母分別來自香港和馬來西亞，他指這部電影在頒獎禮的成功對亞裔澳洲人來說意義重大。



羅旭能是澳洲作家兼播音員 Source: Supplied / Daniel Francisco Robles 他說：「我認為《奇異女俠玩救宇宙》代表了一個新里程......一部亞裔移民電影席捲了奧斯卡。」





羅旭能還提到最佳男配角的成功之路。





他說：「當你想到關繼威的故事……他整個故事在荷里活中被抹去。」



現年51 歲的關繼威在越南西貢出生，年幼時以難民身分移居美國。





「他曾在《奪寶奇兵》(Indiana Jones) 和《小靈精》(The Goonies) 中擔任童星，但之後無法找到演出機會，直到現在，他來到這裡（奧斯卡），已是一個中年人。」





羅旭能指「他認為唯一能重新演戲的原因可能是他看了由楊紫瓊主演的《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians) 後，對他的經理人說：『我可以再試一次演戲嗎？』」





墨爾本大學韓國研究系副教授宋博士（ Jay Song）說，楊紫瓊奪奧斯卡獎是一項偉大的壯舉。





「亞洲女性，她們面對著雙重障礙；其中一從障礙亦在澳洲文化中根深蒂固，就是性別歧視，但另一從障礙就是種族主義。所以你必須要先打破玻璃天花板，之後再打破另一層的竹天花板。」





宋博士指，過去亞裔角色的主流形象也被「歪曲」和「錯誤描述」，但情況正有所轉變。





「韓國流行文化通常被形容為……幼稚……適合十幾歲的女孩子，是一種『次級』（二等）音樂產業。」





「但你現在看到的不僅是韓國流行音樂，還有韓國電影和韓劇，以及他們贏得奧斯卡的方式，你看，《魷魚游戲》(Squid Game) ……很多澳洲人都在看。」





宋博士說，雖然亞洲文化和亞洲人的形象正在轉變，但「我們實際上並無聽到很多在澳洲社會中，亞裔澳洲人的成功故事。」





她說：「如果你看看最新的人口普查，亞裔澳洲人的比例正在增加。」



2021年人口普查數據顯示，澳洲人口出生地排名頭五位的國家依次為英國、印度、中國、紐西蘭和菲律賓。





「他們也為澳洲的經濟或社會做出了很多貢獻，但當他們出現在媒體上時，往往被描繪成受害者、無助的受害者和弱不禁風的群體。」



Jay Song是墨爾本大學韓國研究系副教授。 Source: Supplied / Jay Song 宋博士說，重要的是要塑造亞洲人的角色，「作為社會各領域的自主能幹和成績優秀的人」。





「通常亞裔澳洲人的主要議題太過關注種族主義或反種族主義運動，儘管有許多亞裔澳洲人實際上克服了『竹天花』並活躍於社會。」



喬伊同樣表示受了《我的超豪男友》）（2018年）的成功啟發，她稱為電影籌集資金仍然是一個挑戰。





澳洲電影發展協會 (Screen Australia) 的內容主管布倫斯頓 (Grainne Brunsdon) 說：「我們知道要提高電影的多樣性還有漫長的路要走，這是一個全球性問題。」





「不論是來自、關於或突出少數群體的人的真實故事，我們都會支持……澳洲的故事有能力與這裡和世界各地的觀眾產生共鳴，我們希望看到更多可以代表我們多元化社群的人物。







