【5分鐘慳過千】CHOICE公佈各州最貴醫療保險 同級保單差額過千保障無異

您會否在不知不覺中購買了最昂貴的醫療健康保險？





醫療健康保險是一項每月主要開支，儘管保單覆蓋內容基本不變，但保費仍會逐年上漲。這項開支是生活成本中，另一項不斷攀升的費用。





而且，別以為購買越貴的醫療健康保險，等同得到更多保障！





想知自己月月供的醫療健康保險是否最合乎「性價比」？今次澳洲消費者權益組織CHOICE比較市面上多種醫療保險，身在澳洲各地的您都不能錯過了。





CHOICE 比較及公佈了澳洲各地最貴的金級（Gold）及銀級（Silver）醫療健康保險計劃，並建議投保人在今年保費上漲之前，仔細檢查他們所購買的保險計劃。





CHOICE 健康保險專家敏吾（Uta Mihm）表示：「醫療健康保險是一項每月重要支出，隨著保費逐年增加，擁有能滿足投保人需要，合乎性價比的保單非常重要。」



不同保險公司，相同保障，價格有時相差數百甚至上千元。 CHOICE醫療健康保險專家，敏吾（Uta Mihm）

CHOICE 健康保險專家敏吾（Uta Mihm） Credit: 澳洲消費者權益組織 CHOICE 敏吾表示：「我們計算及比較過市面上的計劃，發現如果個人或家庭持有一些定價過高的健康保險計劃，花費比購買其他同等級的保障多出很多。」





「CHOICE 調查了各州最昂貴的金級（Gold）保險計劃，調查發現改用最便宜的同等金級計劃，每年可為單身人士節省 600 至 1,300 多元不等。如果夫婦或家庭，可節省更多。」



澳洲各州份最貴的金級（Gold）醫療健康保險計劃：

首都領地 和 新州：NIB Suncorp Gold Hospital，3570 澳元





昆州：HBF Gold Hospital Elevate，3840 澳元





南澳：HCF Premium Gold，3200 澳元





塔州：HCF Premium Gold，3440 澳元





維州：NIB Suncorp Gold Hospital，3900 澳元





西澳：HBF Gold Hospital Elevate，3360 澳元





北領地：Mildura Five Star Gold F4A，2540 澳元



澳洲各州份最貴的金級（Gold）醫療健康保險計劃。 Credit: CHOICE 以下是最貴與最便宜的同等 金級 （Gold）保障計劃，各州可節省的差額：





新州：1030 澳元





北領地：1080 澳元





昆州：1300 澳元





南澳：660 澳元





塔州：900 澳元





西澳：880 澳元





維州：1360 澳元





*節省差額是比較最貴與最便宜的相同保障計劃。以個人的年度保單計算，不包含醫療保險回扣。



從最貴金級計劃換到最便宜同等金級保障可節省的差額。 Credit: CHOICE 敏吾表示：「雖然金級保單計劃持有人可節省差額最大，但銀級保單持有人也能會找到具相同承保範圍但更便宜的計劃。」





CHOICE 對銀級保單的調查發現，與金級保單一樣，最貴的保單通常來自大型基金保險公司。 例如，在昆州、南澳和塔州，Medibank Silver Everyday 是最貴的銀級保單。而在維州則是 NIB Priceline Silver Hospital 計劃。





敏吾表示：「我們發現由最貴的銀級保單轉換較便宜的計劃，每年可節省 290 至 1176元。」





CHOICE提醒保單擁有人，當改用與當前保單具有相同住院保險級別的保單計劃時，等待期並不會受到影響。





以下是最貴與最便宜的同等 銀級 （Silver）保障計劃，各州可節省的差額：





新州：290 澳元





北領地：1180 澳元





昆州：340 澳元





南澳：350 澳元





塔州：430 澳元





西澳：600 澳元





維州：290 澳元





*節省差額是比較最貴與最便宜的相同保障計劃。以個人的年度保單計算，不包含醫療保險回扣。



從最貴銀級計劃換到最便宜同等銀級保障可節省的差額。 Credit: CHOICE 一些保險公司將於 4 月 1 日提高保險價格，部份其他基金公司亦會在今年底提高保費，因此保單持有人應檢查所購買的保單是否能滿足自身需求。





CHOICE 亦建議，如果您有一段時間沒有更換保障計劃，現在是重新評估自己需要的時候了，因為在購入保單時的優惠可能不再是最合時及便宜的了。





保單擁有人還可以在價格上漲生效之前預付年度保費，以及利用新客戶首次優惠等，來節省額外費用。



不要只看大型保險或基金公司，這些公司一般花費很多在廣告上。應考慮規模較小的非牟利的保險公司。 CHOICE醫療健康保險專家，敏吾（Uta Mihm）

如何找到最划算的醫療健康保險？





CHOICE健康保險專家敏吾（Uta Mihm）建議至少每 12 個月檢查一次保險計劃是否能獲得更大優惠，或者在收到增加保費的信函時檢查。





她說：「只需花五分鐘，就能為你節省數百甚至數千元。」





「大家亦可以使用CHOICE 醫療健康保險尋找器 Health Insurance Finder 比較價格，我們涵蓋最多的計劃，而且我們是唯一非營利消費者權益機構比較網站。一些商業網站亦有類似尋找器，但部份只比較 10 家保險公司的計劃，並且如果有客戶通過他們的網站註冊，這些網站通常可以從保險公司賺錢。」



只需花五分鐘，就能為你節省數百甚至數千元。 CHOICE醫療健康保險專家，敏吾（Uta Mihm）

CHOICE 在選擇醫療健康保險的貼士

