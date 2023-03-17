【通脹猛於虎】學貸還款愈來愈多 一法案或能助 300 萬學生凍結債務？

要點： 預計通脹持續加劇下， 澳洲學生債務水平將進一步上升。

倡導者警告更多畢業生「終其畢生以償還學貸」

聯邦議會委員會正在考慮改變指數化和還款方式。

在通脹持續上升下，澳洲大學畢業生的學貸預料會面臨數十年來最大的增幅。





有見及此，聯邦國會委員會正審議一項草案，該法案將廢除目前以通脹的指數化標準計算學生債務的做法，並同時提高學生需要開始償還學貸的最低收入。





目前，澳洲的高等教育貸款政策與通脹水平掛鉤，換言之是與 （CPI） 同步增長，目前為通脹水平為 7.8%。



這項法案由綠黨參議員法蕊琪（Mehreen Faruqi） 動議，它或能有效凍結超過 300 萬澳洲人的現正負擔的學生債務。





在一份向國會委員會提交的聯合文件中，全國學生聯合會（National Union of Students）、澳洲青年基金會（Foundation for Young Australians）表示，學生債務達到了前所未有的水平。





這份文件指出，在2021/22 年度，有 72% 的還款人欠款超過 10,000 元；而在 2005/06 年度，這個數字只為 47.5%。





聯合文件又指，「我們看到越來越多學生和畢業生，正吃力地償還學貸中累積的債務。」





「2023 年的年輕的大學畢業生，將受到數十年來學生債務指數化增幅最大的衝擊。」



按現行政策，年收入達 48,361 元或以上的人士，必須償還學生貸款。





就此，澳洲研究生協會理事會提交意見書建議，最低還款門檻應改為與全國年薪中位數保持一致。





協會又建議完全取消學貸與消費者物價指數掛鉤的做法，或應考慮將其改為與工資價格指數掛鉤。





提交的文件稱，最初推出高等教育貸款的原意，是為了確保在畢業生的能在藉著所獲得的學歷而得到較佳的薪資後， 才開始強制還款。然而，幾十年來社會環境的變化，已使這制度偏離了其原意。





「如果通脹率持續超過工資增長，那麼將學貸與通膨掛鉤的指數化做法，最終只會導致須要終生償還學生債務的畢業生人數增加。」



