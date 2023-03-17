壓力太大瞓唔好 澳洲人平均瞓幾多?

澳洲人因生活成本危機而失眠，三分之一的人指，因經濟壓力導致睡眠質量下降。





這項由睡眠健康公司Resmed 進行的全球睡眠調查，發現有42%的澳洲人通常在睡醒時感到疲倦，是在是次調查的十多個國家中，排名第二。





超過50%的澳洲人指，自新冠疫情以來，壓力影響他們的睡眠，只有十分之一的人醒來後感到精神飽滿。





調查發現，澳洲人平均每晚睡眠時間為6.9小時，低於建議的7至9小時。





除了日本和英國這兩個國家的人平均每晚分別睡6.5小時和6.8小時，澳洲人的平均每晚睡眠時間，比其他接受調查的國家或地區的大多數人都少。



睡眠健康基金會（Sleep Health Foundation）首席執行官Moira Junge指，睡眠與飲食和運動一樣，是健康的重要支柱，睡眠期間，會進行許多重要功能，以幫助身體自我修復。





他促請社區和政府認真對待睡眠問題。





ResMed警告，持續缺乏睡眠與健康問題有關，包括增加患糖尿病、肥胖症、高血壓、抑鬱症、心臟病和中風的風險。



ResMed睡眠生理學家Tim Stephenson指，只有十分之一的澳洲人醒來後感覺精神， 他形容，調查結果「令人擔憂」。





調查發現，Z 世代和千禧一代在全球範圍內的平均睡眠時間最多，而嬰兒潮那一代的睡眠時間最少。





千禧一代也是最有可能使用睡眠追踪器，並且最有可能對自己的睡眠質量感滿意。





那些在偏遠地方工作的人比其他人睡得更多，而男性最有可能對他們的睡眠時數和質量感滿意。





ResMed 是一家位於加州的醫療設備公司，調查收集逾20000人回覆，來自美國、德國、法國、韓國、墨西哥、新加坡、巴西、中國、印度、日本、英國和澳洲等國家，調查結果並在周五世界睡眠日之前發布。





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