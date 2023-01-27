祝大家青春常駐！四大貼士助你保持「凍齡」外貌

科學家研究發現，經常吃得太飽，尤其是晚餐吃得過飽，會因攝入的總熱量遠遠超過身體的需要，導致體內脂肪過剩，血脂增高，動脈硬化，令身體加速衰老。要真正「青春常駐」，長期取得「凍齢」的外貌，要緊記以下4大錦囊：





1、每天飲水量





加拿大著名精神科醫學博士阿霍發提出：攝取水分不足將加速腦部老化。人的味覺和嗅覺隨著年齡的增長而漸趨遲鈍，老年人由於不常感口渴，便很少喝水，造成體內水分補給不足。研究認為，最先受飲水不足影響的是大腦，這是危險的，可導致腦部的老化。因此，即使自己不感到口渴，也要適時、適量地飲水。





2、維他命B12





最近，科學家對86名被確診為老年痴呆的患者進行研究後發現，這些患者體內都缺乏維他命B12。研究分析，維他命B12參與體內蛋白質和核酸的合成過程，如果體內維他命B12不足，神經組織細胞中多巴胺合成減少，可導致老年性痴呆。研究者建議，老年人平時應吃一些富含維他命B12的食品，如動物肝臟、鮭魚、甲殼類、紅肉、高含量豆類產品、蛋黃、乳製品類和酵母等，但有高脂血症者不宜多吃。



3、睡眠習慣





人到一定年紀之後，開始會出現睡眠行為的改變，包括難以入睡，睡眠時間比以前少（通常是起得較早），晚上容易醒，白天又精神不濟、昏昏沈沈，而經常在坐著看電視或用完正餐後就開始昏昏欲睡或打盹。所以，每天恒常保持有質素和充足的睡眠，能夠令你容光煥發。





4、吃早餐習慣





不吃早餐不吃早餐不僅傷腸胃，而且容易「變老」！因此，從醫學觀點來看，不吃早餐會使皮膚變得乾燥、易起皺紋。但是午餐和晚餐吃得過飽，會因攝入的總熱量超過身體的需要，使體內脂肪過剩和血脂增高。同時，每餐過飽還會引起一種叫「纖維芽細胞生長因子」的物質在大腦中，數以萬倍地增長。這是一種促使動脈硬化的物質，會使供給大腦的氧和營養物質減少。





如果要真正青春常駐就要好好的保養身體，維持良好的作息和飲食習慣，配合均衡及規律運動，這樣有助延緩老化！





