祝大家青春常駐！四大貼士助你保持「凍齡」外貌

How to plan live healthy from the beginning of the year

Source: Pixabay

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

農曆新年的祝賀詞當中，相信以「龍馬精神」、「身壯力健」、「青春常駐」，最受華人所接納；尤其是經歷了超過兩年的疫情，令全球人類更珍惜身心靈的健康和關注飲食習慣。究竟，生活上要注意甚麼才能「青春常駐」呢？今日鐳射全方位張艾利為大家一一拆解。

科學家研究發現，經常吃得太飽，尤其是晚餐吃得過飽，會因攝入的總熱量遠遠超過身體的需要，導致體內脂肪過剩，血脂增高，動脈硬化，令身體加速衰老。要真正「青春常駐」，長期取得「凍齢」的外貌，要緊記以下4大錦囊：

1、每天飲水量

加拿大著名精神科醫學博士阿霍發提出：攝取水分不足將加速腦部老化。人的味覺和嗅覺隨著年齡的增長而漸趨遲鈍，老年人由於不常感口渴，便很少喝水，造成體內水分補給不足。研究認為，最先受飲水不足影響的是大腦，這是危險的，可導致腦部的老化。因此，即使自己不感到口渴，也要適時、適量地飲水。

2、維他命B12

最近，科學家對86名被確診為老年痴呆的患者進行研究後發現，這些患者體內都缺乏維他命B12。研究分析，維他命B12參與體內蛋白質和核酸的合成過程，如果體內維他命B12不足，神經組織細胞中多巴胺合成減少，可導致老年性痴呆。研究者建議，老年人平時應吃一些富含維他命B12的食品，如動物肝臟、鮭魚、甲殼類、紅肉、高含量豆類產品、蛋黃、乳製品類和酵母等，但有高脂血症者不宜多吃。
更多內容

【澳洲排第幾？】全球肥胖人口國家排行榜出爐

雪梨歌劇院披上紅妝 與多元文化社區共慶農曆新年

3、睡眠習慣

人到一定年紀之後，開始會出現睡眠行為的改變，包括難以入睡，睡眠時間比以前少（通常是起得較早），晚上容易醒，白天又精神不濟、昏昏沈沈，而經常在坐著看電視或用完正餐後就開始昏昏欲睡或打盹。所以，每天恒常保持有質素和充足的睡眠，能夠令你容光煥發。

4、吃早餐習慣

不吃早餐不吃早餐不僅傷腸胃，而且容易「變老」！因此，從醫學觀點來看，不吃早餐會使皮膚變得乾燥、易起皺紋。但是午餐和晚餐吃得過飽，會因攝入的總熱量超過身體的需要，使體內脂肪過剩和血脂增高。同時，每餐過飽還會引起一種叫「纖維芽細胞生長因子」的物質在大腦中，數以萬倍地增長。這是一種促使動脈硬化的物質，會使供給大腦的氧和營養物質減少。

如果要真正青春常駐就要好好的保養身體，維持良好的作息和飲食習慣，配合均衡及規律運動，這樣有助延緩老化！
更多內容

祝大家青春常駐！四大貼士助你保持「凍齡」外貌

全球最受歡迎旅遊目的地：你去過未？

學術界關注「人工智能作弊法」：有大學講師稱兩成學生使用

【不明異常現象】懷疑目擊UFO事件過去兩年激增？

【當13號遇上星期五】笑談「黑色星期五」

【印度環保新意念】煙蒂回收製成毛公仔？


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 新聞簡報（1月27日）

epaselect CZECH REPUBLIC CHRISTMAS

如何為蔬菜和花卉留種？

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （1月27日）

Doctor consoling female patient

在澳洲選擇墮胎 要知的大小事