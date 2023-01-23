雪梨歌劇院披上紅妝 與多元文化社區共慶農曆新年

星期一 (1 月 23 日；大年初二) 傍晚，雪梨歌劇院在落日餘暉下，散發著金光。





夜幕降臨時，新州州長佩洛德 (Dominic Perrottet) 在歌劇院正對面的澳洲當代藝術博物館 (Museum of Contemporary Art Australia) 按下按鈕，歌劇院瞬間紅光閃閃，藉此慶祝農曆新年。



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佩洛德在啟動儀式上說：「農曆新年是舉家團圓的日子，重視家庭是我們所有文化社區共同的價值觀。」





州長亦指：「健康長壽是我們新年送出的美好的祝願，對家人來說是如此，對一個政府來說亦如是。」





在澳洲多元文化社區， 慶祝農曆新年的還有韓裔及越南裔社區等群體 。澳洲人口普查數據顯示，全澳華裔人口數量已接近 140 萬人，佔總人口的比例為 5.5%，普通話是澳洲第二大常用語言，僅次於英語；而廣東話則排名第五，次於阿拉伯語及越南語。





