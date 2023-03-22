新州州長佩洛德否認為病妻要求特別救護車 州長：「沒有特別待遇」

關於新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）就是否給衛生部長夏薩德（Brad Hazzard）和新州救護車專員摩根（Dominic Morgan）致電要求特殊救護車服務，州長佩洛德接受了天空新聞（Sky News）的質詢。





佩洛德承認，當他的妻子生病時，他的確有致電新州衛生部長夏薩德，但佩洛德堅持他從中沒有得到特別優待。





佩洛德表示，他並沒有尋求特殊待遇，也不知道衛生部長是否親自為他的妻子召了一輛救護車到他家，並繞過長時間的救護車等待。





「當時我的妻子病了，癱瘓在床，我確實與夏薩德談過此事，在正常情況下叫了一輛救護車。」，佩洛德說。





州長表示，當他致電給夏薩德時，他正從另一個活動回程。





當被問及對於妻子病了，為什麼要打電話給衛生部長，而非醫生時，佩洛德回答，他與夏薩德「關係非常密切」，並說他是「作為一個朋友」向夏薩德徵求醫療意見。





佩洛德表示：「我經常與夏薩德就與類似的問題交談。」





「但我絕對沒要求任何特別待遇。」





本周，新州護理人員協會（NSW Paramedics Association）表示工業行動將影響救護車服務。



