【新州大選】工黨勢以大多數執政 柯民思誓帶來「新開始」

要點： 新州州長佩洛德在星期六晚約九時致電柯民思，承認在新州大選中落敗。

預料工黨將贏得 47 個下議院議席，籌組大多數政府。

兩大黨領袖均曾多次前往雪梨西區多個選區拉票，當地人口佔全州三份一。

新州工黨在星期六 (3 月 25 日) 舉行的新州州議會選舉中勝出，結束 12 年的在野黨地位。工黨成功取得澳洲大陸所有州份的控制權，塔州是目前僅餘一個由自由黨執政的州份。





星期六晚的點票結果顯示，新州工黨領袖柯民思 (Chris Minns) 將成為新一任新州州長，並將取得足夠議席籌組多數派政府。





他在發表勝利演講時，宣佈工黨「捲土重來並已準備好執政」。





他說：「我們不會令新州人民失望。」





「我們會為新州所有人而執政。我們明白挑戰是巨大的、我們明白責任是重大的，但新州工黨已捲土重來並已準備好在這個偉大的州份執政。」





他又感謝即將卸任州長的自由黨領袖佩洛德 (Dominic Perrottet) 及其服務。





他說：「這次 (競選) 無可置疑是一次尊重與文明的競選活動典範，可能是獨一無二的。任何一方都沒有耍出惡劣的手段，任何一方都沒有作出差劣的攻擊。」



總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 在選舉日於雪梨多區「走到前線」參與拉票，並在工黨的選後酒會介紹柯民思上台。





他說：「他 (柯民思) 體現了澳洲工黨最好的一面。他的願景是由始至終以人為本。」





艾巴尼斯讚揚柯民思正值、有遠見、富同情心及公平處事。



艾巴尼斯在今次大選競選期間多次四出與柯民思拉票，與聯邦反對黨達頓 (Peter Dutton) 明顯缺席尋求連任的兩黨聯盟的競選活動形成鮮明對比。





在工黨的選後酒會中，工黨國會前排議員鮑文 (Chris Bowen) 形容柯民思打了一場「絕對出色的競選一仗」。





他向記者說：「他可以成為一個如懷恩 (Neville Wran) 及卜卡 (Bob Carr) 一樣重要的工黨州長。」



佩洛德表態支持柯民思

即將卸任的新州州長佩洛德在星期六晚上約九時致電柯民思，承認落敗。





他在發表講話時感謝自由黨的支持者，並促請新州民眾為國家利益著想支持柯民思的執政。





他說：「我請全新州的所有人，不論政治取態如何，都要支持他 (柯民思)。因為當新州好，我們的國家就會好，這是我認為我們都可團結一致的一件事。」





佩洛德表示，柯民思將是一個理想的繼任人，而自己亦將對自由黨落敗負上全部責任。





他說：「故此我將辭去自由黨 (新州) 議會領袖一職。非常清晰的是，我們需要一個新開始。」



新州州長佩洛德承認在 2023 年新州州議會選舉中落敗。 Source: AAP / JAMES GOURLEY/AAPIMAGE 續指：「我不是為求一份工作而加入政壇，我是為服務 (社區) 加入政治。」





工黨預料將在新州下議院贏得 47 席並組成大多數政府，結束兩黨聯盟連續 12 年的管治，更有可能最終贏得 50 席。





澳洲廣播公司 (ABC) 選舉分析員格林 (Antony Green) 表示，初步數據顯示，兩大黨比較兩黨聯盟流失 6.4% 的支持度。





新州工黨副領袖卡爾 (Prue Car) 表示，結果證明工黨明白選民的想法。





她向澳洲廣播公司說：「我們提出進行變革，我們作為一個團隊努力工作、提出進行變革。」





「今次競選，截至目前為止，證明我們真正聆聽選民的聲音，亦在談論民眾關心的生活議題。」



自由黨檢討過失

正當工黨「夢想成真」，自由黨勢將開始分析落敗因由。





屬於自由黨的前總理何華德 (John Howard) 在出席該黨的選舉酒會時，拒絕評論結果，認為「目前談論結果仍言之尚早」。





他表示，佩洛德在貝莉珍妮安突然離任的「極艱難時刻」接任州長，並指「我非常欽佩他」。





在此之後，他就聽見佩洛德宣佈辭去新州自由黨領袖的職務。





聯邦國會 Fowler 選區的獨立議員 Dai Li 表示，當地選民仍然對新州兩黨聯盟政府在新冠病毒疫情期間實施的嚴格封城限制措施記憶猶新。





她向澳洲廣播公司說：「當時，我們 (選民) 在談論我們被看成二等公民對待。我認為，社區內仍然有這 (種情緒)，是一種被政府忽視的感受。」



新州州長佩洛德 (左一) 及妻子 Helen (左二) 前往 Epping 選區的票站投票。 Source: AAP / AAP

民眾正「尋求改變」

新州財長基恩 (Matt Kean) 表示，對選舉結果不感意外，又指民眾經過 12 年的兩黨聯盟管治正尋求改變。





他說：「我們渴望最好的結果，準備面對最壞的結果。」





工黨需要取得 47 個下議院議席，才能成功籌組多數派的第 58 屆新州政府。





兩黨聯盟過去兩年以 46 席的少數政府執政，工黨則有 38 席，少數黨及獨立議員 9 個，其中包括 3 名綠黨議員。



兩大黨領袖在選前最後一周作「最後衝刺」，四出前往州內多個選區拉票，以希望鞏固選民的支持。





佩洛德星期六早上前往 Beecroft 投票，其妻子 Helen 及女兒 Celeste 亦有陪同。而柯民思則在雪梨南區 Kogarah 的「超級邊緣選區」投票，其妻子 Anna 及三名兒子亦有陪同，期間他承諾為新州帶來新氣象。





他說：「投下一票，為新州帶來新開始。支持一個對基本服務、學校、醫院等有計劃的團隊，他們將抗衡私有化計劃並真正將新州人民放在首位。」



新州州長佩洛德及妻子 Helen 前往 Epping 選區的票站投票。 Source: AAP / AAP 兩名黨領過去曾在雪梨西部的多個關鍵選區拉票，當地人口佔整個新州的三份之一。多個選區的選情相當緊湊。





選前的 Newspoll 民調結果顯示，兩大黨選擇比較，工黨以 54.5 對 45.5 的支持度領先兩黨聯盟。工黨需要較目前贏得額外 9 個議席才能籌組多數派政府。





他表示，大量資深工黨政府廳長在選舉前宣佈不競逐連任，證明新州佩洛德政府本身都欠缺對自己的信心。





他向記者說：「是時候更換政府了。」





