【街頭戰士Danny Lim涉違法或被重罰】律師：「紙牌當衫」非合理抗辯理由

Danny早前收到新州選舉委員會的電話，指他掛在身上用作宣傳的材料由於沒有印上名字及地址而可能違法。





但Danny就指如他真的被罰，在缺乏資金的情況下只能選擇坐監，更強調自己一直將宣傳紙牌視如自己的衣服。





雖然選舉法亦列明衣服上的選舉材料可獲豁免不用列明名字及地址，但為何Danny「紙牌當衫」的說法又難以作為合理的抗辯理由？





法律上對選舉宣傳的材料及內容是否有清楚的明文規定?



