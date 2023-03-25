【街頭戰士Danny Lim涉違法或被重罰】律師：「紙牌當衫」非合理抗辯理由

【街頭戰士Danny Lim涉違法或被重罰】律師：「紙牌當衫」非合理抗辯理由Play10:25下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.53MB) 經常掛著宣傳紙牌在雪梨各處遊行的前Strathfield市議員Danny Lim在競逐新州上議院席位期間，被指涉嫌違反選舉法，可能會招致高額罰款或監禁。Danny早前收到新州選舉委員會的電話，指他掛在身上用作宣傳的材料由於沒有印上名字及地址而可能違法。但Danny就指如他真的被罰，在缺乏資金的情況下只能選擇坐監，更強調自己一直將宣傳紙牌視如自己的衣服。雖然選舉法亦列明衣服上的選舉材料可獲豁免不用列明名字及地址，但為何Danny「紙牌當衫」的說法又難以作為合理的抗辯理由？法律上對選舉宣傳的材料及內容是否有清楚的明文規定?梁焱剛請到新州律師陶建文，為大家詳細講下關於選舉宣傳的法律知識。相關新聞著名雪梨街頭人物 Danny Lim QVB遭警察暴力逮捕【新州選舉】州長佩洛德揶揄工黨競選巴士壞車 昨日自由黨大巴亦死火新州的未來：州大選在即 一文看清主要黨派政綱新州選舉兩大陣營旗鼓相當 誰是較佳州長佩洛德領先分享Latest podcast episodes海外資金湧入澳洲樓市抵消加息衝擊？【DARKFIELD】被困貨櫃體驗死亡及空難「係咩玩法」？SBS 中文新聞 (3 月 25 日)「好香嘅 Lemongrass」自家種香茅 驅蚊蟲還可煮食用