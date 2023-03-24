新州的未來：州大選在即 一文看清主要黨派政綱

要點： 本周六（3月25日），新州選民將進行投票。

新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）目標是為聯盟黨贏下第四個任期；

新州工黨領袖柯民思（Chris Minns）希望能帶領工黨取得自 2007 年以來的首次新州選舉勝利。

澳洲人口最多的州——新州將於本周六（3月25日）舉行選舉。





新州州長佩洛德目標是帶領該州聯盟黨（自由黨和國家黨）贏下第四個任期，這次是他擔任州長後的首次選舉。



上任不到兩年的反對黨領袖柯民思則希望能帶領工黨，取得自 2007 年以來的首次新州選舉勝利。





在新州選舉進入最後階段時，SBS新聞訪問了兩位黨領。以下是是次採訪的要點。



博彩業改革

佩洛德指：「 我們其中有些民眾將他們一生積蓄都花在老虎機上，這是不對的。我將為此做些事情，我相信這項改革將帶來真正的改變。」





柯民思說：「我想確保改革發揮作用。我不希望處於這樣的境地——儘管我們有最好的計劃，但推出的政策實際上是失敗的。限酒令是這樣，灰狗比賽同樣如此。」



新州擁有澳洲近半老虎機。 澳洲人口不到世界人口的 0.5%，卻擁有全球近兩成的老虎機，其中一半在新州。





佩洛德提出了一個計劃，目標是在 2028 年底前實現老虎機無現金化。





聯盟黨的計劃將包括持續一周的強制性自我限制、冷靜期和休息；投注者也將無法從信用卡轉賬，同時自動充值將被禁止。



受此影響的酒吧和俱樂部將獲得財政援助，以應對收入的損失。如果新州聯盟黨贏得選舉，此計劃將從明年開始分階段實施。





反之，新州工黨並不支持這一項提議，而是承諾先在新州的 500 部老虎機試行，然後再作出決定。





但新州工黨支持現政府禁止博彩公司的政治捐款的計劃。



LISTEN TO 新州選舉兩大陣營旗鼓相當 誰是較佳州長佩洛德領先 SBS Chinese 21/03/2023 06:00 Play

上漲的生活成本

佩洛德說：「我們有強有力的金融和經濟管理來應對今天的挑戰......以繼續支持住戶，並對住戶預算施加下行壓力。」





柯民思說：「人們會看著新州政府，看到在他們的領導下生活成本飆升。」



佩洛德 (Dominic Perrottet) 正爭取作為州長的首個選舉勝利。 Credit: Justin Lloyd / AAP Image 佩洛德承諾在短期內為所有新州住戶削減 250 澳元的能源費用，並為家長提供一系列現金資助。





他還計劃將公共交通費用的上限設為每周 40 元，旨在能讓雪梨外郊居民能受益。





新州工黨則承諾，為高速公路 M5 和 M8 的通行者設置每周 60 元的通行費上限。





柯民思表示，人們不應因住在公共交通不便的地區而受到打擊。工黨還希望為首次置業者減稅——取消 80 萬澳元以下房產的印花稅。



兒童未來基金

佩洛德指：「好的政府不僅僅是處理眼前的問題。你需要著眼當下，但同時也要放眼未來，而這正是這些（基金）賬戶要做的。」





佩洛德將兒童未來基金作為競選活動的核心。





新州兒童未來基金計劃將為每個 10 歲以下的兒童建立一個賬戶， 會在起初時會兒童存入 400 元，然後政府會根據家長的投入作出資助，最多達 400 元，而家長每年最高的存入額為 1000 元。





政府估計，如果每年投入 400 元的款項，到孩子成年時，賬戶上估計將超過 2.8萬元。





但批評者稱，此舉將會使不平等加劇，因為有經濟能力的父母將獲得更多回報。





佩洛德並不認同，他強調，無論如何，任何無法將錢存入賬戶的人將會每年獲得200元。





但他的計劃意味著，一個能夠向基金賬戶投入 400 澳元的家庭，將從政府那獲得額外 400 澳元，而那些無法投入任何金額的家庭則只能獲得 200 澳元。





柯民思否決這一項提案，並指估計所需的７億元資金——將可更好地用於促進教育領域發展。



新州選舉前景

如果新州工黨贏得此次選舉，那麼在澳洲，除了塔州之外，各州和領地均為工黨執政。





柯民思說：「在聯邦和州一級，直到最近，新州已經有近十年沒有出現過工黨政府。因此，我們必須穩步發展，讓新州人民相信，我們已經準備好迎接政府的挑戰和機遇。」





佩洛德說：「我認為這會給國家的帶來巨大風險。我清楚看到，在全國內閣會議上擁有不同觀點的重要性。」



顯示 2019 年州政府由哪一個黨派執政。 2019年的新州選舉，聯盟黨獲勝，貝莉珍妮安（Gladys Berejiklian）任州長。當時在塔州和南澳州，同樣是聯盟黨執政。而莫理遜（Scott Morrison）如果贏得2022年聯邦大選，將會繼續連任。





但在2022 聯邦大選中，聯盟黨敗選。而南澳州工黨也在馬利瑙斯卡斯（Peter Malinauskas）的領導下贏得該州選舉。





如果新州工黨此次選舉獲勝，這將意味著澳洲大陛，以及聯邦議會，除了塔州之外，將由工黨領導。塔州州長羅克利夫（Jeremy Rockliff）將成為澳洲州份或領地中唯一的聯盟黨領袖。



新州將會由哪一個黨派帶領。 目前柯民思以極小優勢（0.1%）持有Kogarah的席位，他堅稱不會把自己的未來 「視為理所當然」。





他稱自己對前景保持「謙遜之心」，「這是一個很難贏的選區......但我從來沒有打算離開」他說。



資產出售

佩洛德說：「沒有必要（將雪梨水務公司私有化），沒有必要。未來四年，我們已經有了資金支持的基礎設施。」





柯民思說：「我真正擔心的是，政府將價值900億澳元的資產私有化，他們會重複這麼做，在選舉後會做同樣的事。」





柯民思曾多次抨擊聯盟黨將資產私有化的記錄。





「當你把州重要的基礎設施交給私人公司時，結果會是家庭賬單費用飛漲。他們必須對他們的私有化記錄負責」。



柯民思稱，為雪梨及其周邊地區提供飲用水雪梨水務局將是下一個被砍掉的對象，並希望通過修改憲法來阻止這種情況的發生。





但佩洛德多次駁斥了有開說法，排除了將公用事業私有化的可能性。但就在 2019年大選前，時任財政部長對 WestConnex 收費公路做出類似承諾，聯盟黨最終違背有關承諾。





佩洛德堅持認為這一次會有所不同。





他指：「我堅持我的承諾，我已經很清楚表明，我是根據我們所面臨的情況來做決定的。」





