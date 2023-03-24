國際知名航空公司被指誤導消費者 原因何在？

要點： 非牟利機構Flight Free Australia 已就阿提哈德航空公司的「漂綠」陳述作出投訴。

該組織指阿提哈德航空涉宣傳公司為可持續發展領域的領導者，誤導了消費者。

澳洲競爭及消費者公署正調查不同行業間的「漂綠」陳述問題。

阿提哈德航空公司被指涉嫌作出「漂綠」陳述。有環保組織指該航空公司「並無達致零排放的可靠途徑」，並且就其可持續發展方面的努力方面誤導消費者。





非牟利機構 Flight Free Australia （FFA） 已要求澳洲競爭及消費者公署（ACCC)）調查阿提哈德航空的廣告宣傳和減排計劃。





ACCC 於本月較早前亦公佈了一份調查澳洲企業「漂綠」行為的報告，發現有 57% 的公司作出過「令人憂慮的陳述」。





以下就是我們所知道的：



控涉及哪些宣傳？

周三（3月22日），FFA 就一項廣告活動向 ACCC 投訴導這間阿聯酋的國家航空公司。





FFA 指阿提哈德航空在本年 2 月 15 日於墨爾本 AAMI 公園展示的廣告牌上，將自己定位為「可持續發展和氣候責任的領導者」，此宣傳或涉違反《競爭和消費者法》。





涉事的廣告牌上清晰地標明「飛行不應以地球為代價」和「2050 年前實現零排放」，旁邊則有阿提哈德航空的公司商標。





FFA 指出，這則廣告牌暗示了乘坐阿提哈德航空不會對環境造成重大影響；同時表達了該公司正計劃或有合理預期，可在 2050 年前實現零排放。





FFA 支持者文哥爾（Alex Mungall） 呼籲阿提哈德航空，撤回這份可持續性聲明。





文哥爾指出：「我們看到阿提哈德航空贊助體育運動、並宣傳他們所謂的可持續性，公司的宣傳包括『飛行不需以地球為代價』或『將在 2050 年實現零排放』等字眼，這是潛在的『漂綠』行為。」





「我們的投訴正正指出，阿提哈德並無可靠的零排放途徑，它們只在大談在技術、實踐或經濟上皆不可行的減排舉措。」



「漂綠」是什麼？

「漂綠」是指企業對其在可持續性和環境影響方面作出的虛假或誤導性陳述。





根據 ACCC 有關澳洲企業「漂綠」行為的報告，這些陳述經常出現於產品包裝、網站、廣告或具影響力的人所發的社交媒體帖文上。



「漂綠」宣傳的形式，通常包括以「綠色」為產品命名、強調公司的社會責任聲明，或聲稱產品對環境友善的模糊陳述等。





在這份針對不同企業的全面調查中， ACCC 審核並發現的情況包括企業提出的不合規格聲明、無足夠證據支持的陳述、誇大利益、省略重要訊息，以及濫用看似值得信任的標記圖像（例如樹葉和地球圖標）等。



ACCC 明言優先關注「漂綠」宣傳

ACCC 發言人於周三證實已收到相關投訴。





發言人指出，「我們將跟進昨日由環保衛士辦公室（the Environmental Defenders office）作出的投訴。」





取締「漂綠」宣傳是 ACCC 的優先事項，我們目前正研究在各行各業中發現的「漂綠」情況。



根據 ACCC 的「漂綠」報告，越來越多消費者在作出購買決定時，會參考可持續性聲明，但他們卻無法分析或驗證這些由企業單方面提供證明的準確性。





報告明言：「只有在聲明正確、不具誤導性且不抽空相關關鍵訊息的情況下，這些環境或可持續性聲明，才能幫助消費者做出明智的購買決定。」





「具誤導性、無意義或不明確的聲明，只會破壞消費者的信任，並將損害公眾對聲明本身和其他可持續性陳述文件的信心。」



去年，艾巴尼斯政府宣佈將要求大型企業披露它們在減少溫室氣體排放的投入，以及在相關的綠色規則要求下管理氣候風險方面的成效。





聯邦財政部長查默斯（Jim Chalmers ）表示，如能建構關於澳洲氣候風險披露的框架，將有助促進企業對潔淨能源和其他基礎設施的投資，以助社會過渡到可持續發展的低碳經濟。





阿提哈德航空有何回應？





阿提哈德航空表示，公司一向有全面的研發計劃來應對航空業減碳問題，並致力於在2050 年實現零排放。





該公司又承諾將於 2025 年將碳排放降低20%。





阿提哈德航空又強調，「我們的目標是減少飛行對環境的影響，我們將繼續探索和測試所有可能的減碳方法 — 包括研究可持續航空燃料、避免飛機雲，因其可抵銷在阿提哈德的紅樹林減少砍伐和重新造林的努力。」





代表 FFA 作出投訴的的環保衛士辦公室表示，並無證據足以支持阿提哈德航空的環保聲明。





環保衛士辦公室的高級律師布殊（Zoe Bush） 表示：「我們仔細研究了阿提哈德航空的公開文件，發現當中並無沒有足夠證據，證明該公司有打算或具合理預期，可在 2050 年將達到零碳排放。」





她又指責阿提哈德航空的行為， 等同欺騙和剝削作出可持續選擇的消費者。



