澳洲無家可歸者再度激增 邊個社群州份最嚴重？

要點： 澳洲無家可歸者的人數在五年內增加了5.2%；

在無家可歸者中，56%為女性和兒童；

塔州無家可歸者增幅最大，達45%。

澳洲統計局的數據顯示，無家可歸者人數正在激增。





新數據顯示，2021年人口普查之夜當晚有近 12.3 萬人無家可歸——比上一次 2016 年統計多出約六千人。這意味著五年來無家可歸者人數增加了5.2 %。





在無家可歸者中，56% 是女性和兒童，16% 的人年齡超過 55 歲，14% 的人年齡介於 19 至 24 歲。



圖表顯示在澳洲無家可歸人數大大增加。 Source: SBS 塔州無家可歸者增幅最大，上升了45%。





在維州，無家可歸的原住民和托勒斯島民的人數增加了四成以上。





墨爾本無家可歸者委員會（Council to Homeless Persons）等機構呼籲應立即採取行動，減少無家可歸者。





房屋部長科蓮絲（Julie Collins）表示，工黨現在有一個 100 億澳元住房未來基金的法案，已得到整個住屋部門和行業的支持。





「房地產委員會（Property Council）認為『所有這些機制越快建立和運行越好』，倡導組織全國庇護所（National Shelter）將其稱為『在過去十年中提出的最關鍵的住房立法』」





但一些議員認為這還不足以滿足需求。



住屋危機可能惡化

綠黨領袖班特（Adam Bandt）表示，政府每年至少需要投入 50 億澳元用於社會保障住房和可負擔住房，以及凍結租金。他說，如果不採取行動，那麼住屋危機將會惡化。



「現實是如果政府不採取應對行動，我們將看到更多的幾十萬人無家可歸，更多的人流落街頭，更多的女性因為付不起屋租而被趕出家門，除非政府現在就採取行動。」





澳洲社會服務委員會（ACOSS）3月22 日發佈的一份新報告顯示，單親家長、移民、失業者和殘疾人更有可能生活在貧困中。





澳洲社會服務委員會行政總裁高迪（Cassandra Goldie）博士表示，住屋成本是人們現在面臨的主要經濟壓力。





「當人們來尋求緊急服務時，他們告訴我們的第一件事就是住屋，住屋，住屋。這是租金的問題，特別是租金的飆升超過了所有的消費者物價指數的增長，超過了通貨膨脹，當然也超過了福利待遇的增長。」





本周較早時候公佈的數據顯示，在昆州至少有 15 萬個家庭正處於嚴重的住房壓力下，約有 30 萬人面臨無家可歸的風險。





昆州副州長邁爾斯（Steven Miles）表示，政府將在下周二（3月28日）召開的住房峰會上研究租金上限。





「凍結（租金）兩年與建議對其漲幅加以限制是完全不同的......我們應該能夠就租金可以上漲多少進行對話。」





昆州政府的計劃引起了代表房東的團體的強烈反對。



