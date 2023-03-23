【致單身的你】生活開支飆升 你也遇到這樣的困難嗎？

羅絲（Rose）目前與一對夫婦一起住，減輕她獨居雪梨需支付的房租壓力。





羅絲向The Feed 解釋：「我之前住在 Marrickville 的一間工作室公寓（Studio）裡。我很喜歡那裡，我想繼續住，但他們加租。」





這位 26 歲的營銷聯絡主任說，她因而搬入了這家兩房聯排別墅（two-bedroom townhouse），降低租金壓力。





她說：「這樣對我們雙方都好，因為他們也意識到生活成本越來越高，他們負擔不起整座房，而我也負擔不起。」



雖然生活成本問題困擾著所有年輕的澳洲人，但對單身人士來說，情況可能更難。羅絲說：「我之前住的地方加租，每周租金增加了 50澳元。我真的不能繼續一個人住了。」





她負擔不起外出用餐時，每晚都是自己煮飯，有時連續三餐吃同樣的飯餸。「是吃得有點悶，但買一個人的飯餸等雜貨越來越貴。」





羅絲說，她現在住的房子費用也在上漲，她可能被迫分擔成本。「煤氣費，電費好像在不斷增加。」





她說：「我的室友他們共用一房，因為他們是一對夫婦，但我是單身。」



單身人士獨自承擔生活費，夫妻可二人分擔

馬依爾（Chantelle Maher）住在維州。 Source: Supplied 32 歲的馬依爾（Chantelle Maher）和她的三個孩子住在維州。她注意到每月的賬單費用大幅增加。





她告訴 The Feed：「生活真的艱難，我一直都能支付所有賬單，但現在我必須將分期付款。我認為無論住在哪裡，生活成本都一樣高。」





住在 Bendigo的她表示，對於有房貸和使用兒童日託的家庭來說，情況最為艱難。





她說：「從某種程度上來看，夫妻能分擔賬單負擔容易一些，但如果其中一方在家照顧孩子，那也好不了多少。」





她擔心工資沒增，而生活成本卻在不斷上升。「生活就算多困難，我們都要爭扎生存下去。」





馬依爾目前以不同策略來「慳」錢，例如以網上購物來管理她的日常雜貨預算，在不同的銀行賬戶中預留資金，並在購買任何其他物品之前，先考慮日常賬單。



皇家墨爾本理工大學（RMIT University）的經濟學高級講師埃金斯博士（Dr Meg Elkins） Source: Supplied 來自皇家墨爾本理工大學（RMIT University）的行為經濟學高級講師埃金斯博士（Dr Meg Elkins）同意夫妻可以分擔生活開支負擔，使他們更容易應對生活成本危機。





「我們在各方面都感受到壓力，如果你獨自承擔著這些生活成本，那麼你要放棄的生活會多很多。」





埃金斯博士說：「如果只是比較單身人仕和夫妻，那麼夫妻比單身在面對生活成本上有多好多處。」





她說，很多人都在為生活糊口作出了些犧牲。





財務網站 Finder 最近的一份生活成本報告顯示，Z 世代（又稱千禧寶寶，90後）承受的財務壓力，比 Y世代嬰兒潮的一代高出兩倍之多。





報告顯示，食品雜貨是所有受訪者最擔心的支出壓力，其次是住房成本，然後是汽油和電費。





澳洲能源消費者機構（Energy Consumers Australia）去年表示，從 4月份開始，澳洲家庭電費上漲了 300澳元。預計今年 7 月起電費能源價格亦將大幅上漲。





買樓「上車」置業的夢想，對於一些澳洲人來說，更加是遙不可及。





埃金斯博士說：「買樓變得越來越困難，人們對「上車」的想法也在改變。」





「大多數情況下，當政府制定政策時，更多是圍繞著家庭，而不是為單身人士制定的。」



單親家庭更容易陷入財政困難

2021 年人口普查數據顯示，澳洲有約 25.6% 的單身人士，約 70% 是家庭，其餘的則屬於集體家庭（group households），團體家庭定義為由兩個或以上不相關的人組成的共住家庭，其中所有人的年齡均在 15 歲及以上。





而在 550萬對夫妻家庭中，約有 53%的家庭有孩子同住。





澳洲還有超過一百萬個單親家庭，這數字還在緩慢上升中。





澳洲社會服務委員會一項針對貧困的研究發現，貧困問題對單親家庭的影響高於平均水平，尤以女性為主要家庭收入者的家庭面對的困難更大。





與新南威爾士大學合作的報告顯示，女性和單親父母最容易陷入貧困。



想去旅行，但錢值得花嗎？

埃金斯博士表示，生活成本上漲，人們的消費習慣改變，並減少參與文化和休閒活動。





「旅行費並沒下降，但多數人真的很想去旅行。人們都不花費在衣服和娛樂上。」





「特別是對 35 歲以下的人來說，過去幾年讓他們錯過了很多時光，他們現在都先考慮生活中賦予他們人生目標和意義的事。」





埃金斯博士說：「這絕對是我們看到的趨勢。」



