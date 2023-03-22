【買餸買到驚】澳洲人勒緊肚皮甚至改變飲食習慣 多數人買少啲咩？

根據一項最新調查，隨著澳洲生活成本危機加劇，房貸加息，加上通脹，部份澳洲人要節衣縮食，在生活成本危機下，甚至減少購買一些日常物品。





調查發現，澳洲人越來越少購買肉類、海鮮和酒精飲品。





Finder的調查於 1月份對 1054名受訪者進行訪問，研究發現，近三分之二的人在過去的12個月裡改變了他們的飲食習慣，以應對不斷上漲的生活成本。





調查結果顯示，接近一半47%的澳洲人減少購買外賣和快餐，35% 的人則減少購買肉類和海鮮，有32%的人表示減少飲酒。





澳洲統計局的數據顯示，大多數超市雜貨店的食物價格在過去幾年中顯著上漲。肉類和海鮮比一年前貴8%，而乳製品則貴15%。



調查結果顯示，接近一半 47% 的澳洲人減少購買外賣和快餐，35% 的人則減少購買肉類和海鮮，32% 的人表示減少飲酒。

據 Finder 的 2023年生活成本報告，澳洲平均每戶家庭在2月份每周的食品雜貨支出是 185澳元，比去年 2月高出 37澳元。若以一年計算，等於平均每個家庭要額外多花 1924 澳元，以全國總金額計算則高達188 億澳元。





該報告亦指，生活開支危機，給家庭預算帶來重大壓力，43% 的受訪者表示，應付「雜貨賬單」是生活壓力的主要來源。



數據顯示，多數超市雜貨店食物價格在過去幾年顯著上漲。肉類和海鮮比一年前貴8%，乳製品貴15%。

Finder消費者調查主管庫克（Graham Cooke）表示，澳洲家庭都在尋找各式各樣的省錢方式。





「家庭都選擇購買廉價食品，以應對不斷上漲的生活成本。」



