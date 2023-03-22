「全球最貴樓價」香港連續13年蟬聯榜首 雪梨第二 墨爾本排第九

根據最新的國際調查機構，香港房價連續第13年蟬聯「全球最難負擔房地產市場」排行榜之首。雪梨住房市場可負擔性全澳最差，全球排第二，溫哥華隨後第三。





雖然香港樓價已稍微回落，但最新根據統計，一個香港家庭仍須不吃不喝逾18.8年才能有機會「上車」置業。



報告更揭示出雪梨的房價增長「史無前例」，更是比通貨膨脹的增長速度快六倍，這可能會導致雪梨人的生活水平下降的原因。





根據這份全球住房可負擔性評級報告，雪梨僅次於全球最不可負擔的城市香港。





城市改革研究所（Urban Reform Institute）的作者考克斯（Wendell Cox）表示，「普遍認為，中產階級面臨的住房可負擔能力正惡化。」





根據報告，香港是樓價最難以負擔的市場，中位數為 18.8。雪梨住房市場可負擔性全澳最差，中位數為 13.3，是全球排名第二可負擔性最低的市場。溫哥華隨後排第三，中位數為 12.0。



雪梨住房市場再次榮登全球第二最難負擔房地產市場城市。 Source: AAP 澳洲整體市場的中位數為8.2，比 2019年的 6.9上升了 1.3。考克斯指，事實上自 2000年初以來，澳洲的五個主要住房市場一直被視為嚴重不可負擔。





其他主要城市也在住房市場最難負擔排名分局是，墨爾本排名第9位，阿德雷德排名第 14位，布里斯本排名第 15位，而珀斯排名第 50位。



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報告亦指出，住房可負擔性問題可能會導致人民的生活水平下降。





因為疫情大流行和封城措施，不少家庭從更密集的城市，搬到郊區和偏遠地區帶有大型花園的房屋，結果推高了許多市場的房價。因此，許多低收入和中等收入家庭遭受住房通脹的最嚴重後果，而他們的生活水平將進一步下降。





調查機構每年均會公布的「國際樓價負擔能力統計報告」，今年的報告對澳洲、加拿大、中國、愛爾蘭、新西蘭、新加坡、英國和美國八個國家，94個主要住房市場的中等收入住房負擔能力進行評級，對各市場進行排名，評估截至2022年第三季度的數據。



「全球最難負擔房地產市場」排行榜

1. 香港





2. 雪梨





3. 溫哥華





4. 火奴魯魯





5. 聖荷西





6. 洛杉磯





7. 奧克蘭





8. 三藩市





9. 墨爾本



