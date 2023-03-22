新研究：福利金領取者遭受「嚴重貧困」 提議大幅調高補助

一項新研究發現，澳洲的貧困是「高度性別化」，對單親家長、移民和殘疾人士有的影響高於平均水平。

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有倡導組織呼籲政府進一步將收入援助提高。 Source: AAP / Diego Fedele

要點：
  • 澳洲社會服務委員會（ACOSS）與新南威爾士大學合作，研究哪些群體在其一生中面臨貧困風險；
  • 2019-20 年平均有八分之一的人生活在貧困線以下；
  • 大多數依靠政府支持的人生活貧困，目前的援助「完全不夠」。
一項新研究發現，在澳洲，租客、單親家長、女性、學生、失業和殘疾人士等群體最有可能陷入貧困。

澳洲社會服務委員會與新南威爾士大學合作，研究哪些群體最有可能在其一生中面臨貧困風險。

該研究表明，澳洲政府的收入援助金領取者遭受非常嚴重的貧困。
在 2019-20 年，平均有八分之一的成年人和六分之一的兒童，生活在貧困線以下。

以收入中位數的一半來計算，單身成年人的貧困線為每周 489 澳元，撫養兩個孩子的家庭每周的貧困線則為 1027 澳元。

研究發現，澳洲的貧困是高度性別化的，對單親家庭、非英語背景的移民和殘疾人貧困比率高於平均水平。

五分之一的租戶和超過一半的公屋居民活在貧困線以下；相比之下，10% 有房貸的人和 8% 無房貸但擁有物業的人士生活在貧困線以下。

依靠青年津貼的住戶最為貧困，他們平均每周的收入僅為 390 澳元， 遠遠低於貧困線。

在領取尋工者津貼的群體中，六成的人生活在貧困之中。
Cassandra Goldie standing at a press conference
澳洲社會服務委員會行政總裁高迪（Cassandra Goldie）稱，該報告顯示，大多數依賴政府援助的人生活在貧困之中，目前的補助完全不足以滿足他們的基本需求。 Source: AAP / Mick Tsikas
澳洲社會服務委員會行政總裁高迪（Cassandra Goldie）表示，該報告發現，大多數依賴政府支持的人生活在貧困之中，並證明目前的補助金「完全不足以」滿足其基本需求。

高迪表示：「這份報告提供了進一步的證據，說明聯邦政府需要在 5 月份的預算中制定一攬子減少貧窮計劃。」

該福利倡導組織敦促政府將收入補助金提高至每天至少 76 澳元，將租金援助提高一倍，同時增加對單親家長和殘疾人的補助。

新南威爾士大學社會政策研究中心主任特雷洛爾（Carla Treloar）表示，該報告揭示了政府政策在解決貧困問題方面所發揮的作用。
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特雷洛爾表示：「領取青年津貼的年輕人所承受的貧困程度是不可接受的。」

在校園裡，我們每天都能看到這種情況對學生的影響，他們努力完成學業，同時卻難以支付生活必需品的費用。

本周二晚上，工黨議員佩恩 （Alicia Payne）和自由黨議員阿切爾（Bridget Archer）發起了跨黨派議會消除貧困小組。兩人希望藉此讓澳洲的貧困問題受到更多關注，並提議增加尋工者津貼。

這個小組將開展一個無黨派論壇，討論澳洲貧困的影響，以及議會該如何解決這個問題。
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Published 22 March 2023 4:35pm
Source: AAP
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