Woolworths推「電話睇醫生」 惹家庭醫生批評

一場新冠疫情，改變了澳洲人睇醫生的習慣，疫情期間，病人往往只能用電話「遙距」睇醫生。





有見及此，大型連鎖超市 Woolworths 將會透過他們推出的手機應用程式「Healthylife」提供「電話睇醫生」服務。





這項服務將他們的消費者與家庭醫生 (GP) 聯繫起來，透過醫療網絡 Global Health 將消費者帶到這個平台。





提供這個「電話睇醫生」平台的 Healthylife 負責人表示，當消費者想去「睇醫生」但又「睇不到」的時候，例如是「身體太不適而不能出門」，便可以透過這個平台，向他們所提供的醫生尋求醫療意見。





有零售業分析員表示，Woolworths 這樣做，是為他們多來一直希望在店內開設診所鋪路，開闢另一條「賺錢之路」。





而澳洲皇家家庭醫生學院的醫生希金斯（Nicole Higgins）表示，這是一個從大眾的醫療保健系統中賺錢的機會，不過希金斯質疑，他們的收費用，比「親自去睇家庭醫生」的費用高。





Woolworths 回應指，提出有關服務，並非要在取代大家的家庭醫生。





這項服務最低收費是 25 元 (會提供醫生證明)，而基本諮詢收費為 45 元，至於諮詢營養師就要 115 元。



