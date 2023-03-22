網購潮流創紀錄 澳洲郵政承諾加強包裹配送服務

澳洲郵政發佈一份 新報告 顯示，2022年有940萬個澳洲家庭在網上購物，比2019年多100萬，消費額達到了638億元，佔所有零售額的18%以上。





其中，昆州的網購交易量增長最多，比去年上升11.1%；西澳緊隨其後，增長11%。偏遠地區的網購趨勢繼續增長，而新州、維州和首都領地則走出了前兩年的封鎖狀態，傾向在實體商店消費。





人們網購時花費最多金錢在家居園藝上，達到187億元，因其包含家具和電器等較高價格的生活物品；而增長最快的是排第二和第三的食品和酒類，分別為131億元和114億元。





澳洲郵政執行總經理Gary Starr表示，有560萬個家庭每個月至少網購一次，而37%的澳洲人每兩個星期購物一次，比新冠疫情之前多近一倍。





「疫情前，網上購物的增長趨勢是穩定的，但增幅在封鎖期間激增。現在數據顯示恢復到正常的趨勢增長。到2033年，我們預計大約三份之一的零售額將是由網上消費貢獻。」





雖然網購消費大幅增加，但是澳洲的生活開支壓力依舊存在。報告認為，總體而言，消費者的消費更加謹慎，在2023年對零售商造成短期的不利影響。



