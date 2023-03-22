美人權報告指港府進一步打壓自由 港府：污衊抹黑

美國務院發表的2022年度《各國人權報告》，其中有關香港的部份指，港府去年進一步壓制基本人權與自由，港府發聲明回應，指報告污衊抹黑，表示強烈不滿及堅決反對。

Hong Kong

美國最新一份人權報告指，中國去年進一步違反《中英聯合聲明》和《香港特別行政區基本法》中，香港享有高度自治的承諾。 Credit: Pxabay/MK817 CC0

美國國務院發表最新一份人權報告指
，中國去年進一步違反《中英聯合聲明》及《香港特別行政區基本法》中，承諾香港可享有高度自治的權利。報告指，香港特區政府在 2021 年通過有關基本法「
完善選舉制度
」修正案，是從根本上改變了香港的選舉制度，有效地允許北京，阻止北京不贊成的政治團體參與選舉。

而在去年 5 月 8 日，香港選舉委員會推選前保安局局長李家超為香港下一任行政長官，
李家超成為北京唯一允許的候選人
，更在 1,500 名選委會的遴選委員會中，獲得 99% 以上的選票當選。報告指，該委員會的成員經過政府審查，批評的人更指這次選舉，「違反了民主原則和政治多元化，對《基本法》規定實現普選的目標遠離一大步」。

國安法任由香港警務處安插內地人員

報告又提到，香港警務處根據剛實施的《國家安全法》成立國安部門，有關部門在中央政府的監管下運作，指國安法「允許在該部門安插內地安全人員」。

報告又指，國安法亦設立了直接向中央政府匯報的港區國安委員會，以及由國家安全機構組成的維護國家安全辦公室，有關機構無須理由，便可允許中國內地的國安人員公開運作，這些都與《中英聯合聲明》的精神和過去的做法相矛盾。

港府任意逮捕及拘留政治犯

報告亦提出多項重大人權問題，包括指港府任意逮捕和拘留政治犯或被拘留人士、任意侵犯隱私、嚴重限制言論自由和新聞自由，包括不正當逮捕或起訴記者和進行審查。另外亦對和平的集會自由和結社自由，進行實質性的干預，包括對非政府組織和民間社會的組織、資助或運作的法律實施進一步作出限制。

報告批評香港公民無法透過自由公正的選舉改變政府，嚴重和不合理地限制市民參與政治，而港府對本地及國際人權組織亦進行嚴格限制，以及嚴凰限制人結社自由，包括對獨立的工會採取脅迫行動和逮捕工會活躍分子。

再者，港府幾乎沒有採取任何措施來調查、起訴和懲罰那些犯有侵犯人權行為的官員。

港府：污衊抹黑、堅決反對報告

香港特區政府就這份報告發表聲明
，指報告「對《香港國安法》和經完善的香港選舉制度，香港人權和法治等情況大放厥詞和污衊抹黑，表示強烈不滿和堅決反對」。

聲明又逐一反駁這份報告，包括香港選舉制度、《香港國安法》、司法公正／法治精神、監獄及勞教中心的情況、集會自由、組織和參加工會的權利、處理免遣返聲請。

港府發言人批評，「美國一再通過所謂年度報告，作出顯然屬政治凌駕法律的卑劣技倆，肆意將人權問題政治化，詆毀香港人權和法治等情況，試圖破壞香港繁榮穩定，只會自暴其短，理屈詞窮，以失敗告終。」

發言人亦再次強烈敦促美國，「立即停止以人權為藉口，干涉純屬中國內政的香港事務」。
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Published 22 March 2023 2:34pm
Source: SBS