【全球宜居城市】香港跌至92位 新加坡繼續排榜首

【全球宜居城市】香港跌至92位 新加坡繼續排榜首Play05:09Hong Kong Credit: Pxabay/MK817 CC0下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.71MB) 今天的【中港快訊】，駐港通訊員張慕澄會為大家報道，有人力資源顧問機構公佈最新調查，指香港去年在「東亞外派僱員宜居城市排行榜」中跌至第92位，落後亞洲主要城市，至於新加坡就繼續位居榜首，另外，澳門居民由下個月一日開始，到「橫琴粵澳深度合作區」工作和生活，可以享有一系列稅務優惠和便利措施。詳情請收聽這節【中港快訊】。其他內容《阿森一族》疑因對白影射中國「問題」 遭Disney+香港「河蟹」香港與中國內地全面通關香港派50萬張機票及「HK Goodies」消費優惠券予旅客瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes聯邦政府為儲備銀行第九度加息護航美軍再揭氣球風波「驚人內幕」澳著名景點拆中國製攝錄機市場擔心聯儲局今年繼續加息 美股三大指數收市微跌SBS 新聞簡報（2月8日）