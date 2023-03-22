【河中百萬死魚】居民就自來水安全性向當局「挑機」

要點： 社區居民對政府嘗試清理死魚表示懷疑，因為水已經變得「一團糟」。

在新州西部的河流出現數百萬條死魚後，有人提出了這個問題。

大量魚類死亡可能是由於水中溶解氧份含量低而造成。

據當地居民表示梅寧迪出現了一些臭味，不僅是達令河中的數百萬條死魚所引起。





周二（3月21日）市政廳會議中，一名居民對整隊應急行動小組作出挑戰，要他們喝用自來水以證明水是「安全可用」，令氣氛變得緊張，居民擔心河中的大量死亡魚類，會污染自來水。





緊急服務部門和州政府水務部門召開會議，就清理在梅寧迪和下游朝向新州最西部的潘加里 (Pooncarie) ，被沖上岸的數百萬條死魚提供一個可行的時間表。





面對眼前的景象和在鎮上空氣中飄蕩了五天的惡臭，居民決心要知道他們的自來水是否可以安全飲用。





大量魚類死亡可能是由於水中溶解氧份含量低造成，被稱為缺氧黑水，上個月的水災令這情況更加惡化。





上周後期，死魚覆蓋了整個水域後，當地居民提出對他們家中自來水的安全問題提出擔憂，並作出要求。





「我會給你們一個挑戰。坐在桌前的你們會喝這玻璃杯裡的自來水嗎？我只想知道，你們會這樣做嗎？」





「如果這種水好到可以給我們的孩子和老人喝，我想看看。」



基於對水源污染的憂慮，梅寧迪的居民要求應急小組飲用自來水。 Source: SBS 當一位官員解釋說他桌上的那杯水是自來水時，這名居民堅持要小組成員「喝那杯水」。





水務管理部門和警方向居民保證他們的自來水供應是安全的，並飲了當地居民用杯子提供的「自來水」。





新州警方在會議前的一份聲明中表示：「社區居民不需要擔心，因為初步評估已經確定多種可行的解決方案來維持梅寧迪及周邊地區的供水。」





會議在一個半小時後結束，但很多居民仍感到不滿意。





凱利 (Michelle Kelly) 是 Barkandji 的婦女兼原住民土地委員會總監，她表示當地人對他們的聲音沒有被充分地聽見而感到沮喪，有些問題根本沒有得到解決。





凱利說，看到這條河的現狀對原住民社區來說是痛苦的。





她說：「河流在我們的血液裡流淌」，它是很多原住民夢幻時代故事裡的關鍵元素。





「這不是一個好去處，它本應該是我們去療傷的地方，如果我們不是去一個健康的地方，我們怎能去療傷呢？」





新州第一產業部漁業處（DPI Fisheries） 淡水環境管理部總監 Cameron Lay 表示，他理解當地居民的沮喪。





他說：「他們住在河邊，一生都在河邊生活。我們真的很歡迎他們（對河流）這種程度的熱情和情感。」





包括新州消防救援隊在內的應急行動小組將在未來幾天提供支援，以清理死魚屍體。





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