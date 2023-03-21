普京「放閃」稱與習近平的聯盟是「親愛的朋友」

路透社報道，俄羅斯總統上周五被國際刑事法院週發通輯令後，首度於克里姆林宮接見第三度連任的中國國家主席習近平。





普京被控將烏克蘭兒童驅逐出境犯下戰爭罪，莫斯科否認非法驅逐兒童，稱收養孤兒是為了保護他們。北京稱通輯令反映了雙重標準。





習近平這次出訪，國際社會也引起一番爭議。不少國家均促請中國向普京施壓，盡快停止俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略。美國則譴責習近平的此行。





美國指習近平的訪問是為俄羅斯作外交掩護。 Credit: Grigory Sysoyev/AP 華盛頓指為俄提供「外交掩護」



普京週一（20/3）在克里姆林宮宴請他的好朋友習近平，二人「放閃」，炫耀與最強大盟友的關係。華盛頓譴責習近平的訪問，稱這個時機表明北京正在為莫斯科提供「外交掩護」，令俄羅斯有更多時間調整對烏克蘭的戰略。





此行亦是習近平繼上個月史無前例地三度連任以來首次外訪。事實上，從俄羅斯侵略烏克蘭至今一年多，中國一直對此表現曖昧，未有全面力撐「親愛的朋友」。而為了向外宣示好友從未走遠，幾個月來，莫斯科一直公開宣傳習近平的訪問計劃，並試圖把習近平描繪成烏克蘭潛在的和平締造者。





普京和習近平在克里姆林宮會面時互相稱呼為 「親愛的朋友」，俄羅斯國家新聞機構後來報道稱，他們舉行了近 4-1/2 小時的非正式會談，更多的正式會談定於週二舉行。





兩人的非正式會談歷时四個半小時。 Credit: Sergei Karpukhin/AP 普京在會面中向習近平表示，他尊重中國提出的解決烏克蘭衝突的建議，但就沒有說明是什麼建議。他承認對中國發展經濟和國家日益增強，其有效的制度，令他感到有點羨慕。習近平就預測俄羅斯人，明年選舉將再次選他，並表示在他堅強領導下，俄羅斯的繁榮發展將會大步向前走。





美國國務卿布林肯表示，在國際刑事法院對普京總統發出逮捕令幾天後，習近平就前往俄羅斯，這表明中國認為自己沒有責任追究普京在烏克蘭犯下的暴行的責任。與其譴責他們，不如為其繼續犯下這些嚴重罪行提供外交掩護。





美國指中俄之間的緊密關係也只是權宜之計。 Source: AP / Andrew Harnik/AP 白宮發言人指中俄並非真感情





白宮發言人約翰柯比表示，習近平應該利用他的影響力向普京施壓，要求他從烏克蘭撤軍，而華盛頓擔心北京會要求停火，讓俄羅斯軍隊留在烏克蘭。





中國發布了一項解決烏克蘭危機的提案，西方各國普遍認為是為普京爭取時間重組其部隊並鞏固其對被佔領土的控制的策略。柯比說，俄羅斯和中國在世界各地 「沒有像美國一樣的朋友和夥伴網絡」，這就是兩國要鞏固關係的原因。





柯比對記者說：「我想說，這有點像權宜之計，而不是感情。」華盛頓最近幾週表示，擔心中國可能會武裝俄羅斯，北京對此予以否認。





澤連斯基指中國應該意識到武裝俄羅斯可能引起第三次世界大戰。 Source: ABACA / ABACA/PA/Alamy 澤連斯基呼籲習近平與他交談





烏克蘭總統澤倫斯基曾表示，中國武裝俄羅斯可能導致第三次世界大戰，但他相信北京是意識到這種風險，暗示他認為這不太可能。他呼籲習近平與他交談。





去年，普京下令入侵烏克蘭之前不久，他便與習近平簽署了「無限制夥伴關係」。普京聲稱他的目標是消除鄰國走向西方，對俄羅斯構成的威脅；烏克蘭表示這是對一個獨立國家的無端攻擊。





據報道，俄羅斯的襲擊已造成雙方以至數萬名烏克蘭平民和士兵死亡。莫斯科摧毀了烏克蘭的城市，令數百萬人逃亡，並聲稱吞併了近五分之一的烏克蘭。烏克蘭在 2022 年下半年收復了大片領土，自去年 11 月以來一直主要保持防禦，目的是在發動自己的計劃反攻之前耗盡俄羅斯的進攻力量。







美國和歐盟國家增對烏援助





幾個歐盟國家週一在布魯塞爾同意，共同為烏克蘭購買 100 萬發 155 毫米砲彈。





美國宣布了其最新的一項對烏克蘭的軍事援助計劃，總值 3.5 億美元，其中包括用於 HIMARS 火箭發射器、榴彈砲和布拉德利步兵戰車的更多彈藥，以及 HARM 導彈、反坦克武器和河船。



烏克蘭軍隊開以來負隅還抗，但死傷字亦不菲。 Credit: SOPA Images/Sipa USA



烏克蘭東部城鎮巴赫穆特的激戰仍在繼續，自去年夏天以來，烏克蘭軍隊一直在這裡堅守，這是這場戰爭中最長、最血腥的戰鬥。



