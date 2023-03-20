台灣前總統馬英九將訪問大陸

台灣總統府發言人林聿禪上周六（19號）晚表，馬英九前總統的出境管制期限雖已屆滿，不過若要前往中國仍必須依照「兩岸人民關係條例」，於出境前2天及返台後7個工作日內，向總統府申報，不過並不需要核准。





據《中時新聞網》報導，馬英九辦公室會於今日向總統府報備行程，且此行並不會與中國國家主席習近平會面。





據路透報社道，台灣前總統馬英九將於本月訪問中國，此行正值是大陸與台灣關係緊張時期。





前台灣總統馬英2015年與中國國家主席習近平在新加坡會面。 Credit: AP 馬英九於 2015 年底，即現任總統蔡英文當選前不久，他在新加坡與中國國家主席習近平會晤。





馬英九辦公室稱，他將於3月27日至4月7日訪問中國，訪問南京、武漢、長沙、重慶和上海等城市。他將與學生會面，並參觀與第二次世界大戰和中日沖突有關的地點，以及與 1911 年推翻中國最後一位皇帝並迎來中華民國的革命地。



台灣總統府發言人表示，馬英九訪問大陸要申報行程。 Credit: AP 台灣執政民進黨抓住馬英九訪華之時，批評國民黨與北京走得太近，出賣台灣，向「共產主義者求婚。」





國民黨表示，與中國保持暢通的溝通渠道很重要，尤其是考慮到當前的緊張局勢。



