遭國際通緝 普京首訪新佔烏克蘭領土極近前線

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在未事先公開行程下，在周六（3月18日）到訪於2014年佔領的烏克蘭領土克里米亞半島， 然後抵達去年攻佔的烏克蘭東南部城市馬里烏波爾。這是俄烏戰爭爆發以來，他首次訪問頓巴斯地區。





馬里烏波爾是俄軍攻擊基輔無果、轉為集中圍攻東南部後，在去年5月經過極其激烈的持久戰獲得的首次主要勝仗成果。





俄羅斯傳媒引述克里姆林宮透露，普京是乘坐直升機前往馬里烏波爾，這是他離前線最近的一次。他在城中駕車巡視並與居民談話。



位於亞速海沿岸的馬里烏波爾曾遭到狂轟濫炸。歐洲安全與合作組織（OSCE）指，俄軍早期炸毀一間婦科醫院已犯下戰爭罪。





而國際刑事法院（ICC）於上周五（3月17日）指控普京非法轉移數百名烏克蘭兒童往俄羅斯，屬於戰爭罪，並對其發出國際通緝令。





儘管通緝令不太可能被執行，但仍具象徵意義。他是首位被通緝的聯合國安理會在任國家元首，可能會影響其出訪別國。





不過，國際刑事法院的成員國沒有義務配合執法，而且俄羅斯、美國和中國都不是成員國。



普京與馬里烏波爾居民攀談。 Source: AAP, SIPA USA / TASS 俄媒報道，普京在馬里烏波爾探視了Nevsky區一個家庭。該區是由俄軍新建造的住宅區。普京還視察了一個海邊的遊艇會、一間戲院等地。





他也與俄軍在烏克蘭的特別軍事行動最高指揮官Valery Gerasimov會面。



