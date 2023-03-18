【國際刑事法庭向俄羅斯總統普京發出拘捕令】接下來會發生什麼?

要點： 此舉在克里姆林宮引起了憤怒。

普京是第三位獲得國際刑事法院拘捕令的在任總統。

普京不太可能很快出庭。

國際刑事法院（ICC）週五對俄羅斯總統普京發出拘捕令，指控他犯有非法將兒童從烏克蘭驅逐出境的戰爭罪，此舉在克里姆林宮引起公憤。





繼蘇丹的巴希爾和利比亞的卡扎菲之後，普京是第三位獲得國際刑事法庭發出拘捕令的在任總統。





他的部隊被指控在俄羅斯對鄰國烏克蘭長達一年的入侵期間實施多項虐待，包括聯合國授權的調查機構本週描述士兵讓兒童觀看親人被強姦。





莫斯科一再否認對其軍隊在入侵期間犯下暴行的指控，並將其稱為特別軍事行動。





國際刑事法庭因涉嫌非法驅逐兒童和非法將人員從烏克蘭領土轉移到俄羅斯而簽發了拘捕令。





俄羅斯沒有隱瞞將數千名烏克蘭兒童帶到俄羅斯的計劃，而是將其描述為一項人道主義運動，旨在保護衝突地區的孤兒和被遺棄兒童。



現在發生了什麼?

雖然普京不太可能很快出庭，但拘捕令意味著如果他前往任何國際刑事法院成員國，他可能會被拘捕並送往海牙。





前美國總統奧巴馬領導下的戰爭罪行問題大使拉普(Stephen Rapp)說:「這讓普京成為賤民。如果他旅行，他就有被捕的風險。這種情況永遠不會消失。如果不遵守拘捕令，俄羅斯就無法擺脫制裁。」



這一合法舉動在莫斯科激起了強烈回響。





俄羅斯總統的親密盟友、議會發言人沃洛丁 (Vyacheslav Volodin) 在社交媒體平台 Telegram 上寫道:「放開普京!」, 他指出此舉是西方“歇斯底里”的證據。





他又說:「我們認為對俄羅斯總統的任何攻擊都是對我們國家的侵略。」



澤連斯基歡迎國際刑事法庭的舉動，指責普京驅逐兒童出境

烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 表示，國際刑事法庭的決定具有歷史意義，並指責普京將數千名烏克蘭兒童驅逐出境。





澤連斯基在一段夜間視頻講話中說:「這是一個歷史性的決定，將導致歷史性的問責。」





澤連斯基說，被驅逐兒童的實際人數可能“遠遠超過”16,000 人，將他們驅逐出境並造成了一項“國家邪惡政策，正是從這個國家的最高官員開始”。





澤連斯基補充說:「如果沒有這個恐怖主義國家掌舵人的同意，就不可能實施這樣的犯罪行動。」





俄羅斯首都的居民對此消息表示難以置信。





一名 20 歲的丹尼爾向路透社說:「普京！沒有人會拘捕他。相反，他會拘捕所有人。」



一位自稱 Ksenya 的女士表示，如果普京被捕，那將是一種“遺憾”，但她認為這是不可能。





俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)說，俄羅斯不是國際刑事法庭羅馬規約的締約國。





克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，俄羅斯認為國際刑事法庭提出的問題“令人髮指且不可接受”，並且法庭的任何決定對俄羅斯都是“無效的”。





法庭還以同樣的罪名對俄羅斯兒童權利專員貝洛娃(Maria Lvova-Belova) 發出了拘捕令。





一年前，國際刑事法庭檢察官卡里姆汗(Karim Khan)開始調查對烏克蘭可能犯下的戰爭罪、危害人類罪和種族滅絕罪。



