雪梨女子因「一時多手」被「致命劇毒生物」所咬

雪梨一名女子在北岸一個海灘游泳時被「世界上其中一款最具致命性的海洋生物」所咬，被送往醫院接受治療。

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雪梨一名女子在北岸一個海灘游泳時被「可致命的劇毒章魚」咬傷。章魚其後被新州救護服務人員取走。 Source: Supplied / NSW Ambulance

一名女子在雪梨北岸一個海灘被一種「極具致命性」的劇毒海洋生物咬傷，被送往醫院接受治療。

該名年約三十多歲的女子，於星期四 (3 月 16 日) 在雪梨 Mosman 的 Chinamans Beach 游泳期間，拾起沙灘上的一個貝殼，但內裡匿藏著一隻劇毒藍環章魚 (blue-ringed octopus)。
新州救護服務 (NSW Ambulance) 表示，章魚其後從貝殼中爬出，跌在事主的身上，並咬傷她的腹部「數下」。

救護服務人員約在 2 月 45 分奉召抵達事發位於 McLean Crescent 的現場，並為女傷者進行急救，並將她送到皇家北岸醫院 (Royal North Shore Hospital)。
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據稱，她目前情況穩定，但需要進一步接受觀察及治療。

救護人員亦在現場取走該隻藍環章魚。
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雪梨一名女子在北岸一個海灘游泳時被「可致命的劇毒章魚」咬傷。章魚其後被新州救護服務人員取走。 Source: Supplied / NSW Ambulance
新州救護服務的調查員霍姆斯 (Christian Holmes) 說：「對我們而言，被藍環章魚咬傷時一種罕見的求助個案，但牠們確實是極度有毒的。」

她續指：「患者在被咬傷的部位周圍感到腹痛，救護員對她進行施以按壓及冰敷，之後將她送往皇家北岸醫院接受其他症狀監察及治理。」

藍環章魚體型細小，咬人不痛，被咬後的傷口也很細小。但藍環章魚是世界上對人體最致命的生物之一，其毒性比山埃更強，足以在數分鐘內殺死 26 名成年人。

一旦被咬，傷者會呼吸停止、心力衰竭、癱瘓、失明，最終窒息而死。

唯一的「好消息」是藍環章魚是性格溫馴的生物，只有受到刺激才會展示藍色斑紋並發動攻擊。

此前，有人亦
在雪梨南區 Cronulla 海灘發現藍環章魚
，呼籲當地居民前往附近海灘時「要小心」。
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Published 17 March 2023 at 1:17pm
By Winmas Yu
Source: SBS