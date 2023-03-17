「基於外貌懷疑是間諜」：華社斥澳媒偏頗報道屬種族歧視

墨爾本華人攝影師Sky從未想過，自己有天「一炮而紅」不是因為攝影作品，而是因為被懷疑是間諜。





他收到朋友轉載的一篇《每日郵報》（Daily Mail）的新聞報道，指三名中國男子在Avalon航空展上拍照「令人生疑」——而三人中的一人，竟然是他自己。





他匿名向SBS中文表示，對此感到非常「訝異和震驚」。「該報道是誇大不實的。唯一屬實的就是我在那裡（給飛機）拍照，其他全是無中生有。」





Sky坦言對此感到「擔憂」和「不知所措」。「（原始）文章被刪掉了，不意味著我們可以假裝沒人看過或從未發生。它對我們產生了無法避免的影響。」



聲稱中國男子拍攝飛機疑為間諜的報道已被《每日郵報》撤走。 Credit: Supplied 澳華社區委員會維州主席李健民（Jimmy Li）形容，相關報道完全是「基於種族的指責」。「一個人怎能因為外貌或種族就被懷疑或指控（為間諜）？」





該會翌日便聯同多個華人社團向《每日郵報》發出公開信，形容這種毫無根據的「種族歧視行為讓我們感到不安和不安全」，是違反普世人權及冒犯亞裔澳洲人，要求對方向華人社區道歉並撤下文章。





但他表示沒有收到該報館任何回應。SBS中文向其查詢，至截稿止亦無回覆。



「中國威脅」升溫

他表示，涉及中國的好戰報道可能會影響華人社區，令他「深感不安」。



傳媒使用「中國間諜」或「中國威脅」這種詞彙會令其他人和社會對我們有不同（態度），甚至引致種族主義......這會影響華人社區中的每一個人。

雪梨西北部Bennelong選區的工黨國會議員拉薩爾（Jerome Laxale）上周末在中國社交平台微信發佈影片，對與中國開戰的言論升溫予以譴責，指「分裂言論不可接受」。





「我一直留意社交媒體上的留言，我想指出（很多人）這個星期肯定非常艱難和感觸。如果你因為近期的言論感覺受到種族詆毀，請報警。」



國會議員拉薩爾譴責分裂本地華社的言論。 Credit: WeChat Channel

傳媒角色

坎培拉大學的傳理系教授Sora Park表示，傳媒的偏頗報道確實會對族裔群體造成公開敵視。「人們會根據傳媒的刻板印象形成對自己以外的種族的想法，特別是缺乏親身經驗的時候。」





有研究發現，在新冠疫情期間，因為部份傳媒描寫「亞洲病毒」、「中國病毒」，聲稱因受到種族歧視而感到焦慮的比例，從2019年的12.9%升至49.5%。





「對族裔群體的偏頗報道，會削弱來自少數族裔人士的自尊心和歸屬感。」





定居澳洲27年、兩名孩子在此出生的李健民表示，「中國間諜」的報道令他感到「不安和不安全」。「如果我帶了孩子去航空展，（被懷疑的人）可能會是我。」



研究顯示澳洲傳媒的多元化程度有改善，但仍需更多行動。 Credit: Supplied By Sora Park

多元化不足

Park博士 最新的研究 分析了澳洲新聞的多元化程度，認為傳媒「仍未足夠反應社會多元化」，即使情況在改善。





其研究也提到新聞報道的公平與數量，只有46%的受訪者認同新聞公平地覆蓋了多元文化社區。此外，只有54%認為傳媒機構在向少數群體傳達資訊方面成效卓著，38%認為成效差劣。



坎培拉大學的傳理系教授Sora Park。 Credit: Supplied by Sora Park Park博士建議業界增聘不同族裔群體的記者來避免偏頗報道。「多元文化背景的記者會對與不同文化社區有關的問題有更細緻和深入的理解。」





「很多時，影響選題或資訊來源的並非故意決定，而是『無意識的偏見』。」





李健民也認為，負責任的傳媒應提供更廣泛的觀點和意見。「我呼籲所有人作出和平的對話和了解，而非發表只會加劇緊張局勢的煽動性言論。」



