【攝影友必睇】2023 Sony 世界攝影大賽獲獎及入圍精選作品

世界攝影組織（The World Photography Organisation）公佈了 2023年 Sony 世界攝影大賽的公開組比賽的類別獲獎者和入圍名單。

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動態（Motion）類別的獲獎者：來自中國大陸的Steven Zhou作品《Slam on the Brakes》。 Credit: Steven Zhou / 世界攝影組織 The World Photography Organisation

攝影界重大時刻來了，
世界攝影組織（The World Photography Organisation）公佈了 2023年 Sony 世界攝影大賽的公開組比賽的類別獲獎者和入圍名單
。這些照片分別來自 200 多個國家，從超過 200,000 張提交給公開組比賽的照片中精選出來。

入圍和獲獎的作品將在 2023 年 4 月 14 日至 5 月 1 日於倫敦的 Somerset House 舉辦的 Sony世界攝影大賽展覽中展出。而公開賽的總冠軍將於 4 月 13 日在倫敦宣布。

比賽對所有包括專業和業餘攝影師開放，比賽分為十個類別，包括建築（Architecture）、創意（Creative）、風景（Landscape）、生活（Lifestyle）、動態（Motion）、自然界和野生動物（Natural World & Wildlife）、物體（Object）、肖像（Portraiture）、街頭攝影（Street Photography）和旅行（Travel）。

下面是部份獲獎和入圍照片，精選圖片供大家欣賞。
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動態（Motion）類別的獲獎者：來自中國大陸的Steven Zhou作品《Slam on the Brakes》。 Credit: Steven Zhou / 世界攝影組織 The World Photography Organisation
動態（Motion）類別的獲獎作品：來自中國大陸的攝影師 Steven Zhou 作品《Slam on the Brakes》捕捉了加拿大安大略省桶式賽馬比賽中的一個高動態瞬間。
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肖像（Portraiture）類別的獲勝者：來自英國的攝影師Sukhy Hullait作品《Charlie》，一個年輕少年的肖像，在大流行期間大多數停車場都關閉，他和朋友們決定將一個廢棄的酒吧停車場變成一個滑板場。 Credit: Sukhy Hullait / 世界攝影組織The World Photography Organisation
肖像（Portraiture）類別的獲勝作品：來自英國的攝影師Sukhy Hullait作品《Charlie》，一個年輕少年的肖像，在大流行期間大多數停車場都關閉，他和朋友們決定將一個廢棄的酒吧停車場變成一個滑板場。
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物體（Object）類別的獲勝作品：來自荷蘭的攝影師 Mieke Douglas 作品。 Credit: Mieke Douglas / 世界攝影組織The World Photography Organisation
物體（Object）類別的獲勝作品：來自荷蘭的攝影師 Mieke Douglas 作品。
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自然界和野生動物（Natural World & Wildlife）類別的獲勝作品：來自墨西哥的攝影師 Dinorah Graue Obscura 作品《Mighty Pair》。 Credit: Dinorah Graue Obscura / 世界攝影組織The World Photography Organisation
自然界和野生動物（Natural World & Wildlife）類別的獲勝作品：來自墨西哥的攝影師Dinorah Graue Obscura作品《Mighty Pair》。作品是在德州南部旅行期間拍攝的，兩隻帶冠的卡拉卡拉鳥（caracara）靜靜地站著朝同一方向望向鏡頭，就像在為攝影師擺姿勢一樣。
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街頭攝影（Street Photography）類別的獲勝作品：來自德國的攝影師 Andreas Mikonauschke 作品《Exhausted》。 Credit: Andreas Mikonauschke / 世界攝影組織The World Photography Organisation
街頭攝影（Street Photography）類別的獲勝作品：來自德國的攝影師Andreas Mikonauschke作品《Exhausted》。 作品展示了一群疲憊的男人在傳統的“Semana Santa”復活節遊行期間，在安達盧西亞（Andalusia）街道上抬起和搬運帶有描繪聖經場景的雕像的沉重木框後的疲態。
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風景（Landscape）類別的獲勝作品：來自希臘的攝影師 Giorgos Rousopoulos 作品。 Credit: Giorgos Rousopoulos / 世界攝影組織The World Photography Organisation
風景（Landscape）類別的獲勝作品：來自希臘的攝影師 Giorgos Rousopoulos 作品。 這張山景攝於希臘品都斯國家公園（Pindus National Park）。 遠處的是海拔 2,497 米的切佩洛佛山峰（Mount Tymfi）。
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創意（Creative）類別的獲勝作品：來自德國的攝影師 Boris Eldagsen 系列「Pseudomnesia」的作品。 Credit: Boris Eldagsen / 世界攝影組織The World Photography Organisation
創意（Creative）類別的獲勝作品：來自德國的攝影師 Boris Eldagsen 系列「Pseudomnesia」的作品。展示兩位不同世代的女性的黑白肖像，讓人憶起 1940 年代家庭照的視覺語言。
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建築（Architecture）類別的獲勝作品：來自英國的攝影師 Mark Benham 作品。 Credit: Mark Benham / 世界攝影組織 The World Photography Organisation
建築（Architecture）類別的獲勝作品：來自英國的攝影師 Mark Benham 作品。攝於法國布雷斯特港（Port of Brest）的筒倉和周圍建築物。

作品說明由攝影師提供。請繼續關注 4 月中公佈的Sony世界攝影大獎的總冠軍名單。
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Published 17 March 2023 at 3:47pm, updated 17 minutes ago at 6:13pm
By Peggy Tsoi
Source: SBS