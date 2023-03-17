一文看清：澳洲 20 大需求最高就業職位

根據該份報告，全國 20 個需求最大的就業職位，包括醫療保健、數碼技術、建造及工程等範疇，同時亦包括傳統技工職位。
數據涉及 2022 年 10 月至 12 月的季度，分析各職位每月平均空缺數字，其中註冊護士排行榜首，平均每月有 8,377 個職位空缺招聘廣告。
政府指，有數個職位雖然需求仍然強勁，但今次就跌出 20 大的排行榜，包括核數師、公司秘書、企業財務主管及廚師。
取而代之，廣告及市場營銷人員、數據庫及系統管理員、資訊及通訊科技安全專家等職位已登上排行榜當中。
報告指，雖然本地勞動力市場環境有所改善，全職崗位有所增加，長期失業及就業不足亦有強勁的改善，但技能短缺仍然持續。
至於澳洲偏遠地區方面，高需求的就業職位，主要集中於工程及醫療業。
聯邦技能及培訓部長奧康納 (Brendan O’Connor) 表示，報告突顯加強培訓醫療從業員的重要性。
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SBS Chinese
17/03/202305:15
澳洲全國 20 大需求最大的就業職位：
- 註冊護士 (Registered Nurses)
- 軟件及應用程式編寫員 (Software and Applications Programmers)
- 高齡及殘障人士照顧者 (Aged and Disabled Carers)
- 兒童照顧者 (Child Carers)
- 施工經理 (Construction Managers)
- 汽車維修員 (Motor Mechanics)
- 零售經理 (Retail Managers)
- 主廚 (Chefs)
- 全科醫療從業員 (Generalist Medical Practitioners)
- 金屬裝工及機械師 (Metal Fitters and Machinists)
- 資訊及通訊科技商業及系統分析師 (ICT Business and Systems Analysts)
- 土木工程從業員 (Civil Engineering Professionals)
- 電工 (Electricians)
- 學前教育教師 (Early Childhood (Pre-primary School) Teachers)
- 合約、項目及計劃行政人員 (Contract, Program and Project Administrators)
- 廣告及市場營銷人員 (Advertising and Marketing Professionals)
- 物理治療師 (Physiotherapists)
- 園丁 (Gardeners)
- 礦業工程師 (Mining Engineers)
- 數據庫及系統管理人員，以及資訊及通訊科技安全專家 (Database and Systems Administrators, & ICT Security Specialists)
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