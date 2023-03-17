一文看清：澳洲 20 大需求最高就業職位

根據該份報告，全國 20 個需求最大的就業職位，包括醫療保健、數碼技術、建造及工程等範疇，同時亦包括傳統技工職位。





數據涉及 2022 年 10 月至 12 月的季度，分析各職位每月平均空缺數字，其中註冊護士排行榜首，平均每月有 8,377 個職位空缺招聘廣告。





政府指，有數個職位雖然需求仍然強勁，但今次就跌出 20 大的排行榜，包括核數師、公司秘書、企業財務主管及廚師。





取而代之，廣告及市場營銷人員、數據庫及系統管理員、資訊及通訊科技安全專家等職位已登上排行榜當中。



報告指，雖然本地勞動力市場環境有所改善，全職崗位有所增加，長期失業及就業不足亦有強勁的改善，但技能短缺仍然持續。





至於澳洲偏遠地區方面，高需求的就業職位，主要集中於工程及醫療業。





聯邦技能及培訓部長奧康納 (Brendan O’Connor) 表示，報告突顯加強培訓醫療從業員的重要性。



收聽節目 失業率跌料下月再加息 新州大選有候選人涉嫌違規 SBS Chinese 17/03/2023 05:15 Play

澳洲全國 20 大需求最大的就業職位：

註冊護士 (Registered Nurses) 軟件及應用程式編寫員 (Software and Applications Programmers) 高齡及殘障人士照顧者 (Aged and Disabled Carers) 兒童照顧者 (Child Carers) 施工經理 (Construction Managers) 汽車維修員 (Motor Mechanics) 零售經理 (Retail Managers) 主廚 (Chefs) 全科醫療從業員 (Generalist Medical Practitioners) 金屬裝工及機械師 (Metal Fitters and Machinists) 資訊及通訊科技商業及系統分析師 (ICT Business and Systems Analysts) 土木工程從業員 (Civil Engineering Professionals) 電工 (Electricians) 學前教育教師 (Early Childhood (Pre-primary School) Teachers) 合約、項目及計劃行政人員 (Contract, Program and Project Administrators) 廣告及市場營銷人員 (Advertising and Marketing Professionals) 物理治療師 (Physiotherapists) 園丁 (Gardeners) 礦業工程師 (Mining Engineers) 數據庫及系統管理人員，以及資訊及通訊科技安全專家 (Database and Systems Administrators, & ICT Security Specialists)

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