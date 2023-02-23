【金融才俊注意】儲銀公開招聘董事會成員 工作內容只此一項

澳洲公共服務部門的 招聘網頁 在本周三（2月22日）晚刊登一則招聘啟事，為儲備銀行董事局的兩個非執行董事的空缺進行公開招聘。





該職位將在半年內上任，年薪至少為77,600元。這是央行62年歷史上，聯邦政府首次將此職務開放給公眾應聘。





央行9名董事會成員每月第一個星期二見面，一月除外，全年共開11次會，制定當月標準利率。兩名董事Wendy Craik和Mark Barnaba的合同分別將於今年5月和8月到期，均表態無意留任。





董事會正因持續加息而被儲備銀行進行內部調查，報告將於3月31日提交給財政部長查默斯（Jim Chalmers）。



招聘廣告寫道，董事會成員職位的基本工作內容只有一個，就是制定貨幣政策。





不過，當局要求申請者「擁有經濟、勞動力市場、金融市場、行業或公共政策制定方面的知識或經驗，以及有強大的溝通和戰略思維」。「董事會成員負責決定貨幣政策，並討論目前的經濟形勢、經濟展望、金融市場和財政穩定等問題。」





廣告顯示，政府希望儲備銀行的董事會有不同聲音，確保其「恰當地反映社區的多元化」。不過，本身任職銀行的人士不准申請該職位。





成功的申請者將被列入任命候選名單，獲任命者將獲得5年的合同。





澳洲儲備銀行與很多其他國家的央行不同，非央行職員的董事會成員並不總是來自學術或貨幣政策界別的人士。在英格蘭和加拿大，央行有一個專門的專家委員會來制訂官息，而董事會是負責日常事務。



