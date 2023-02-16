【九次加息】你認為儲備銀行行長是否應辭職？

洛菲利說，儲銀決定加息時，是根據證據和數據來作出一個明智和平衡的決定。同時，他亦強調加息的決定並非是他一個人而是由儲銀董事局一起決定。





雖然他承認亦理解加息並不受歡迎，但他卻表示，由於目前通脹率經已攀升至百分之7.8， 所以他相信未來可能仍然需要再進一步提高利率。因為他認為現時加息的幅度仍然未能壓抑消費，令通貨膨脹率仍然居高不下，而他認為這個情況會對經濟非常不利，除了造成收入不平等之外，亦會令商企更難制定計劃，並且會侵蝕大家的儲蓄。如果通脹持續，亦會導致更高的利率和失業率，而這些都是儲銀想避免出現的事。



至於外界一直有人表示，希望他因為多次加息的決定而辭職，但他卻表示，他希望能夠完成自己七年的任期。





另一方面，在聯邦銀行公佈其上半年業績的利潤達創紀錄的 51.5 億元後，聯邦財長查默斯（Jim Chalmers ）要求澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）審查銀行究竟需要用多少時間，才會將加息後的利率轉嫁給儲蓄用戶，而委員會將會在今年12月之前向財長提交報告。



在今集【大眾論壇】想問問大家：『你認為儲備銀行行長洛菲利是否應該為連續九次加息的決定而辭職？你又認為政府是否應該立法規定銀行在加息後即時向儲蓄客戶加息？』





