【能源危機加劇】澳洲多個州份冬季或面臨天然氣短缺

要點： 一些州在即將到來的冬季的暖氣高峰期可能會面臨天然氣短缺的風險，短缺或持續幾年；

澳洲能源市場營運調度中心（AEMO）周四發佈的評估報告，呼籲緊急投資以確保天然氣供應；

但氣候委員會（Climate Council）對此作出批評，指不應把重點放在增加天然氣供應。

在即將來到的冬季，將是暖氣使用高峰期，澳洲南部各州可能會面臨天然氣短缺的風險，這種短缺或持續幾年。





澳洲能源市場營運機構周四發佈了最新的評估報告，呼籲進行緊急投資以確保中期的天然氣供應。





該機構 2023 年的天然氣報告預計，天然氣的生產將滿足澳洲中部和東部地區的客戶需求。





但由於天然氣產量下降，南部地區仍存在供應風險。特別是維州。預計到 2027年，維州的產量將減少近半。



該機構表示，如果北部各州將過剩的天然氣產量出口國外而不用於填補國內需求，供應缺口風險就會增加。





從 2026 年起，如果沒有額外承諾來擴大國內供應，或以氫氣或生物甲烷作為替代品，本來昆州生產商簽約需要出口的天然氣可能需要被用作滿足國內需求。





澳洲能源部長已擴大能源市場營運機構的權力，以解決目前東海岸出現的供應短缺問題。





這些新的權力將在 2023 年冬季生效，旨在確保天然氣和電力市場供應，保護國內天然氣消費者。



澳洲能源市場營運機構行政總裁韋斯特曼（Daniel Westerman）表示，現有的協議有助於管理供應，但長期來看，需要更多的產能來幫助預防在冬季高峰期出現供應短缺。





他向澳洲廣播公司表示：「我們真正需要的是對更多的天然氣供應進行投資——這可能來自於傳統的天然氣田，或運輸天然氣到南部各州，或等待如生物甲烷或氫氣等可再生氣體可用。」





韋斯特曼補充，隨著減少使用燃煤發電站，天然氣將繼續成為發電的關鍵，並為間歇性可再生能源提供後備能源。





但是，但氣候委員會對於這種將重點放在增加天然氣供應的提議作出批評。





該組織一位能源專家斯托克（Andrew Stock）說，開放新的天然氣項目並不是答案，澳洲應該加快對可再生能源和儲能的投資。





他說：「水力發電並不短缺，大多數儲氣庫已接近飽和。只有燃煤電廠發生重大故障才會造成天然氣短缺。」



據預測，天然氣工廠將支持可再生能源發電，因為預計在未來十年，至少有五間燃煤電廠將關閉，這佔電力市場比率的13%。





在截至 2023 年 2 月的 12 個月內，澳洲增加了 2000 兆瓦的風力和電網規模的太陽能發電和電池儲能。





韋斯特曼表示，這將有助於填補已有的冬季發電缺口。





但是，消費者可以幾快改變他們的天然氣能源偏好存在不確定性。





電氣化預測已被下調，這反映出家庭和企業對於燃料使用偏好轉換的速度比預期慢。



