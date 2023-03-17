【您今日笑咗未？】維州農場小牛出生帶笑臉被名為「Happy」

維州Belbrook Holsteins農場小牛出生帶笑臉，被名為「Happy」。

Capture.JPG

維州Belbrook Holsteins農場小牛出生帶笑臉。 Credit: Bellbrook Holsteins / 9 News

提提您，您今日笑咗未？

一隻新生小牛身上帶獨特的「微笑斑點」融化了農場主人及數千人的心。

這隻名為 Happy 的小牛在維州 Ripplebrook 乳牛場出生。
Capture.JPG
維州Belbrook Holsteins農場小牛出生帶笑臉。 Credit: Bellbrook Holsteins / 9 News
這個 Belbrook Holsteins 農場位於維州 West Gippsland，農場主人科斯特（Barry Coster）本周在例行巡視農場時，轉身看到一張面孔向著他微笑，他當下簡直不敢相信，驚訝發現了這隻「身帶笑容」的小牛。
Capture2.JPG
這隻名為Happy的小牛在維州Ripplebrook乳牛場出生。 Credit: Bellbrook Holsteins / 9 News
科斯特的養殖場每年繁殖約 700 頭小牛，但他從沒見過牛隻身上有如此獨特的斑點。

農場主人科斯特說，看到這隻獨特斑點的小牛，讓人忍不住笑了，就把牠命名為親切的「Happy」。

不到一個月大的「Happy」贏盡了農場員工的歡心，並成為農場主人的寵物，幫忙農場割草。
更多內容

雪梨女子因「一時多手」被「致命劇毒生物」所咬

狐狸「成精」搞砸新州千萬元項目 人類追獵5年無果反被戲弄

【驚到瞓唔著】墨爾本住戶急召蛇王 巨毒蛇都識「特技」入屋防不勝防

【天降下魚】澳洲小鎮感謝「上帝祝福」小孩快樂拾起從天而降的活魚

【雪梨西區現鼠患】居民感恐懼 商家生意大受影響

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。



分享
Published 17 March 2023 at 2:41pm
By Peggy Tsoi
Source: SBS