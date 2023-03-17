【您今日笑咗未？】維州農場小牛出生帶笑臉被名為「Happy」

提提您，您今日笑咗未？
一隻新生小牛身上帶獨特的「微笑斑點」融化了農場主人及數千人的心。
這隻名為 Happy 的小牛在維州 Ripplebrook 乳牛場出生。
這個 Belbrook Holsteins 農場位於維州 West Gippsland，農場主人科斯特（Barry Coster）本周在例行巡視農場時，轉身看到一張面孔向著他微笑，他當下簡直不敢相信，驚訝發現了這隻「身帶笑容」的小牛。
維州Belbrook Holsteins農場小牛出生帶笑臉。 Credit: Bellbrook Holsteins / 9 News
科斯特的養殖場每年繁殖約 700 頭小牛，但他從沒見過牛隻身上有如此獨特的斑點。
這隻名為Happy的小牛在維州Ripplebrook乳牛場出生。 Credit: Bellbrook Holsteins / 9 News
農場主人科斯特說，看到這隻獨特斑點的小牛，讓人忍不住笑了，就把牠命名為親切的「Happy」。
不到一個月大的「Happy」贏盡了農場員工的歡心，並成為農場主人的寵物，幫忙農場割草。
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