居住環境惡劣：無門廁所塞 租戶將政府告上法庭

高等法院將就北領地未能為公屋租戶提供完善設施的問題作出審理，這將對澳洲近 300 萬戶租戶產生影響。





問題關鍵是：偏遠社區聖特蕾莎（Santa Teresa）的租戶因缺乏合理生活條件而遭受痛苦，北領地政府是否應作出賠償。





非牟利性訴訟機構 Grata Fund 的執行董事雷內克（Isabelle Reinecke）說：「今天實際上是在討論惡劣的住屋（環境）對人們產生的影響，人們應該為此得到賠償。」





“澳洲三分之一的人都係租住房屋，本案的影響可能意味著這些租戶有能力要求他們的房東對不合標準的住屋負責。」



Grata 基金執行董事 Isabelle Reinecke、 Patria Conway 和坎培拉澳洲高等法院的澳洲偏遠原住民權利律師 Dan Kelly 。 Source: AAP / Mick Tsikas/AAP Image

廁所塞兼無冷氣

前前，包括北領地最高法院在內的多個機構發現，領地政府有義務為聖特雷莎的租戶提供安全且合理舒適的住屋。





2018年，愛麗斯泉（Alice Springs）附近的 Arrernte 社區的居民首次將他們的案件提交給北領地民事和行政仲裁庭。





多人報告指，他們長期以來在電力供應不足、熱水供應不足、做飯受到影響和不能正常使用的廁所的狀況下生活。



卡文納（Jasmine Cavenagh）的廁所堵塞了8個月，而本案的主要租戶楊（Enid Young）家中有17個月沒有冷氣，更 5 年沒有門。





北領地原住民住屋組織的首席執行官湯普森（Skye Thompson）說：「偏遠地區的原住民家庭被留在破舊的房屋裡已經太久了。」



原住民住屋居住環境惡劣。 Source: AAP / Dan Peled/AAP Image 律師凱利（Dan Kelly） 指出，住屋是一項「人權」。





他說：「在澳洲這樣富裕的國家，不應容忍偏遠社區出現惡劣的住屋狀況，以及對居民的健康、教育和就業機會產生的影響。」





「如果房東提供體面、安全和舒適的住房，這並不意味著甚麼。但如果房東不提供適當的住房，這將是幫助租戶的另一種方式。」





來自聖特雷莎的近 70 名租戶的訴訟將由澳洲偏遠地區原住民權利律師事務所和非營利性訴訟機構 Grata 代理。





領地家庭、住房和社區部門在一份聲明中說，它致力於確保偏遠地區公屋的安全、宜居和適當，但拒絕進一步作出評論。



