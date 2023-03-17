【開車人士注意】 詐騙新手法 去年被騙逾66萬

開車人士注意，一種新的網絡釣魚詐騙，以道路收費為理由騙取金錢，有關騙局，僅在一月在昆州已騙取逾50萬元。





僅在2022年，就有14,585宗向消費者監管機構報告虛假道路收費訊息，造成660,000元的損失。





有關騙局會向司機發送一系列虛假訊息，聲稱他們有未支付的道路收費 ，亦有訊息是訛稱司機的 道路收費帳戶Linkt 已被禁止。





一些詐騙短訊會利用欺騙技術，令短訊看起來是由道路收費公司發送的。





澳洲競爭與消費者公署（ACCC）表示，網絡釣魚詐騙造成的損失從 2021 年的430萬元增至2022年的2460萬元，增長 469%。





ACCC 發言人指，該會的詐騙監察服務（Scamwatch）留意到通過短訊、電子郵件和社交媒體進行的網絡釣魚詐騙活動顯著增加，在 2022 年收到超過 74,500份網絡釣魚詐騙報告。





ACCC 數據顯示，在報告釣魚詐騙的個案的人中，有五分之一報告稱他們是收費公路詐騙的受害者，損失總額超過664,000元。





根據ACCC的數據，僅今年1月，昆州人就因網絡釣魚詐騙損失超過 50萬元。





ACCC 副主席 Catriona Lowe 指，估計約有 13% 的人有向 Scamwatch 報告，因此損失和詐騙的受害者真實數字要高得多。





根據澳洲廣播公司報導，管理昆州、維州和新州 道路收費公司Linkt 的 Transurban 公司，已與電訊公司合作，已封鎖在詐騙中使用的逾 12,000 個手機號碼。





Transurban 在有關報導中指，從使用收費公路到收到詐騙短訊之間的時間，可能相隔數小時、幾天和幾周之間，他指都只是巧合，行騙者每天發都會發送數千條有關短信，隨機地看進人會上當。





Transurban 指沒有證據表明，系統中有任何數據洩露。



在同一報導中，格里菲斯大學（Griffith University) 網絡安全高級講師 David Tuffley 表示，以往這種網站感覺「業餘」，但現在行騙者意識到，網站看起來越專業，他們就越有可能讓人上當受騙。





而他認為，使用收費公路的司機在使用道路後數小時或數天內收到詐騙信息是「非常令人擔憂的現象」。





他直言，如情況經常發生，那麼系統在個人身份和其駕駛的汽車的車牌之間的聯繫，肯定會受到很多系統審查。





澳洲廣播公司訪問了住在昆州黃金海岸的Heidi Landford，她在與未婚夫在昆州費沙島（Fraser Island）度假兩周後，收到一條短信，說她道路通行費未付。





Heidi Landford 指，認為短訊很合理合法，因為那是他們旅行的日期，她想她一定是忘記付錢。





她點入訊息附上的連接後，並填上自己的個人資料，她指，該網站是道路收費網站的「完美複製」。





後來Heidi Landford意識到是騙局，並在沒有金錢損失前，取消其信用卡，她說這段經歷讓她對其他機構所發送的短訊和電子郵件都產生了懷疑。





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