澳洲樽裝水貴絕全球 人均消費率僅次一國

要點： 據聯合國的一份報告指出，澳洲人購買樽裝水的費用和數量高於世界其他地區。

對澳洲而言，在旅途中購買樽裝水的便利性，比攜帶可重複使用的瓶子的誘因大。

專家憂慮澳洲人持續過度消耗塑料，建議大眾考慮飲用自來水。

水資源理應免費可得，然而澳洲樽裝水卻貴絕全球。不過縱然如此，大眾對樽裝食水依然甘之如飴。





一份新的聯合國報告顯示，2021 年澳洲人每人平均花費約 580 元，購買了 504 升樽裝水。





我們是全球耗用樽裝水人第二多的國家，僅次於新加坡。





我們的樽裝水價格亦遠高於其他國家。





報告指出，澳洲一瓶樽裝水的平均價格為 5.40元 — 這幾乎是北美和歐洲國家的兩倍、亞洲和非洲的四倍。





然而，樽裝水市場在澳洲仍然有價有市，聯合國大學的水、環境和健康研究所（The UN University's Institute for Water, Environment and Health）表示，澳洲是世界上第 10 大增長最快的國家市場。





明明自來水的價錢低得多 — 雪梨水務公司稱它的成本甚至遠低於每升 1 仙。那麼，為甚麼我們仍然願意以數十倍的高價，飲用樽裝水？





澳洲非酒精飲料（包括水）生產商的代表、澳洲飲料協會（Australian Beverages Council）一語道破，答案主要是方便。





協會的發言人指，「澳洲人主要在旅途中購買樽裝水。」





樽裝水的生產商當然也知道這一點。事實上，樽裝水在新冠大流行的封城期間銷量急劇下降。這趨勢與酒精和其他包裝飲料明顯不同，人們待在家中時仍會繼續飲用其他飲料和酒精。





但種種跡象表明，樽裝水的銷售額已反彈回大流行前的水平。





該委員會表示，人們在外出時對為求簡易方便，造就了這一個市場。該市場去年收入為 6.5 億元，每年的持續增長率達約 16%。





這意味著我們每年要處理多 16% 的水樽，消耗多 16% 的能源以製造新瓶子或翻新現有瓶子，全國各地的貨車運輸里程也多 16%。





協會無法對全澳樽裝水的天價作出任何明確解釋，只指這是商品化過程中的「零售問題」。



不過，協會也指出，這或與澳洲相對較少的人口有關、其他原因還包括在這些飲料價格中已包含了的、鼓勵回收容器的10仙退款計劃。





發言人又指，「這也許與議價能力有關…通常在人口愈多的地方，議價能力才愈高。」





「另一個顯然易見的情況是，澳洲人慣於出門在路上買水喝，所以我們經常在便利店購買飲料，這些店舖的價格通常沒有大型零售超市低。」





新南威爾士大學的水質專家汗恩教授（Stuart Khan）表示，如果全球塑料消費量再沒有大規模改善，世界終將淹沒在塑料垃圾中。



汗恩表示，絕大多數澳人可以直接從水龍頭獲得非常優質、安全的飲用水，「飲用樽裝水對公共健康或水質而言，沒有任何優勢。」





他還表示，回收容器的退款計劃永遠無法抵消該行業的廢物流造成的損失。





澳聯社無法獲得比較澳洲全國售出的水樽數量與各州的容器回收計劃化下，回收到的水樽數量差距的數據。





環保組織 Clean Up Australia 主席卻爾南（Pip Kiernan ）說，澳洲人必須了解，任何一瓶樽裝水的九成成本都來自容器、蓋子和標籤。



我們完全可以通過使用可重用的瓶子、飲用自來水或選擇在公共飲水機加水，以節省金錢。 卻爾南



