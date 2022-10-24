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【聰明過人】超級可愛浣熊竟成環保回收大使？

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在垃圾桶抽出糖果包裝的浣熊。 Source: Supplied / Perfetti Van Melle

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Published 25 October 2022 at 9:10am
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS

美國糖果公司利用浣熊喜歡翻垃圾桶的習性，訓練浣熊把人類丟棄的糖紙盒包裝，從一般垃圾桶中放入正確的資源回收桶內。今日鐳射全方位張艾利和大家分享浣熊從訓練到實習中可愛有趣的畫面。

Published 25 October 2022 at 9:10am
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS
保護環境已經不只是一種潮流，空喊口號；環保是一門科學，是一份有迫切性的人類共同責任。環保可以防止大自然受到污染和破壞，打造出適合的人類居住和工作環境；當中重要的一環，就是廢物處理和資源回收的技術問題。

美國的環保署在本年年中的數據指出，美國境內有78%的人表示他們傾向購買有「環保」標籤的產品；但實際上不及三分之一的人有廢物回收或循環再用的習慣。為敦促消費者正視回收工作，美國商人一向創意十足，有時純粹為宣傳，但今次又似乎有分湊效。著名的薄荷糖品牌萬樂珠 (Mentos) 發起了一項「浣熊回收計劃」(Mentos Raccoon Recycling Force）。每次想起萬樂珠，總會和可樂的掛勾，因為那些爆炸科學實驗！但今次卻和平兼帶幾分可愛！今次萬樂珠利用浣熊喜歡翻垃圾桶的習性，訓練浣熊把人類丟棄的萬樂珠紙盒包裝，從一般垃圾桶中放入正確的資源回收桶。
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萬樂珠公司找來幾位專業動物訓練師，一開始先教會 4 隻浣熊如何分辨一般垃圾桶和回收桶；牠們答對的話就可以獲得水果和蔬菜作獎勵。全程進行了 40 個小時的培訓，在進行幾次測試之後發現，4 隻浣熊可以達到75%的回收率，相較於美國人 32% 的回收率高了許多，可見浣熊十分聰明。

其中位訓練師 Crystal 表示，基本上浣熊是非常聰明而且可以訓練的。雖然浣熊幫忙資源回收聽起來很奇怪，但其實完全可以辦得到。透過今次的訓練，希望人類可以多注重資源回收問題。

萬樂珠的營銷副總裁 Craig Cuchra 認為，他們在包裝上減少使用塑膠，而改用可回收的材質。今次和浣熊回收大隊合作是一種有趣的方式，從而讓我們了解人類如何做得更好，也向這些可愛又聰明的小動物學習。

最近在萬樂珠加州的西米谷 (Simi Valley) 進行實際試驗，浣熊能夠把紙盒從垃圾桶拿出來放進回收桶中，畫面也十分有趣。官方又重新思考要把浣熊回收大隊帶到哪裡繼續進行測試，未來將開放美國民眾打電話申請，請浣熊回收大隊到自己的所在地幫忙回收。

既然浣熊竟成環保回收大使，我們澳洲的動物界又有沒有環保大使，為保護生態環境作出貢獻呢！
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