【聰明過人】超級可愛浣熊竟成環保回收大使？

保護環境已經不只是一種潮流，空喊口號；環保是一門科學，是一份有迫切性的人類共同責任。環保可以防止大自然受到污染和破壞，打造出適合的人類居住和工作環境；當中重要的一環，就是廢物處理和資源回收的技術問題。





美國的環保署在本年年中的數據指出，美國境內有78%的人表示他們傾向購買有「環保」標籤的產品；但實際上不及三分之一的人有廢物回收或循環再用的習慣。為敦促消費者正視回收工作，美國商人一向創意十足，有時純粹為宣傳，但今次又似乎有分湊效。著名的薄荷糖品牌萬樂珠 (Mentos) 發起了一項「浣熊回收計劃」(Mentos Raccoon Recycling Force）。每次想起萬樂珠，總會和可樂的掛勾，因為那些爆炸科學實驗！但今次卻和平兼帶幾分可愛！今次萬樂珠利用浣熊喜歡翻垃圾桶的習性，訓練浣熊把人類丟棄的萬樂珠紙盒包裝，從一般垃圾桶中放入正確的資源回收桶。



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萬樂珠公司找來幾位專業動物訓練師，一開始先教會 4 隻浣熊如何分辨一般垃圾桶和回收桶；牠們答對的話就可以獲得水果和蔬菜作獎勵。全程進行了 40 個小時的培訓，在進行幾次測試之後發現，4 隻浣熊可以達到75%的回收率，相較於美國人 32% 的回收率高了許多，可見浣熊十分聰明。





其中位訓練師 Crystal 表示，基本上浣熊是非常聰明而且可以訓練的。雖然浣熊幫忙資源回收聽起來很奇怪，但其實完全可以辦得到。透過今次的訓練，希望人類可以多注重資源回收問題。





萬樂珠的營銷副總裁 Craig Cuchra 認為，他們在包裝上減少使用塑膠，而改用可回收的材質。今次和浣熊回收大隊合作是一種有趣的方式，從而讓我們了解人類如何做得更好，也向這些可愛又聰明的小動物學習。





最近在萬樂珠加州的西米谷 (Simi Valley) 進行實際試驗，浣熊能夠把紙盒從垃圾桶拿出來放進回收桶中，畫面也十分有趣。官方又重新思考要把浣熊回收大隊帶到哪裡繼續進行測試，未來將開放美國民眾打電話申請，請浣熊回收大隊到自己的所在地幫忙回收。





既然浣熊竟成環保回收大使，我們澳洲的動物界又有沒有環保大使，為保護生態環境作出貢獻呢！





