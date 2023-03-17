【突發】新西蘭宣佈跟隨英美加禁國會網絡設備使用TikTok

新西蘭宣佈將禁止議會設備上使用中國社交媒體應用程式TikTok，禁令將於3月底生效。





新西蘭當局出於網絡安全考慮的原因作出該決定。新西蘭的決定是在英國當局表示出於相同網絡安全原因禁止政府手機上安裝TikTok後一天作出，而美國早前也採取相同措施。





新西蘭國會服務首席執行長蒙特羅（Rafael Gonzalez-Montero）在聲明中表示，政府聽取網絡安全專家的分析及建議後，進行內部討論及與其他國家討論，做出了這個決定。





當局基於評估後，認為在目前新西蘭國會環境下，有關風險是不可接受的。





TikTok將從所有可連國會網絡的設備中刪除，而需要使用TikTok進行工作（democratic duties）的人員，當局將會作出特別安排。





TikTok影片分享應用程式的中國母公司字節跳動（ByteDance）被部份西方國家認為會收集用戶數據，有關國家憂慮用戶信息最終落入中國政府，損害西方安全利益。



本月初有報導，由自由黨議員帕特森（James Paterson）領導的對澳洲政府部門和機構的審查發現，澳洲有 25 個政府部門禁止工作設備上使用 TikTok，而有12 個部門和機構發佈了「部分禁令」。





禁止在工作設備上使用 TikTok 的部門包括財政部、教育和澳洲選舉委員會等。





目前為止，包括澳洲郵政、聯邦科學及工業研究組織 CSIRO 等在內的 11 個部門和機構，尚未對使用 TikTok 施加任何限制，而CSIRO 表示將很快禁止該應用程序。房屋和社會服務部尚未確認是否禁止使用 TikTok，律政部表示不會將 TikTok 用於政府業務，並根據需要限制服務。





帕特森指 TikTok 帶來的風險已有一段時間，特別是自從他們在 2022 年 7 月承認收集用戶數據，以及 12 月 TikTok 在中國的員工使用該應用程序監視，撰寫批評公司文章的記者等。





他認為艾巴尼斯政府現在需採取最終行動，除非存在特殊情況，否則應該在所有聯邦政府設備上禁止用 TikTok。





兩黨聯盟亦質疑為何澳洲未有效仿跟隨，實施禁令。



美國月初決定禁止所有政府設備使用 Tiktok，美國聯邦機構的員工被給予 30 天的時間將 TikTok 從他們的工作設備中清除。





北京就此曾回應，中國外交部發言人毛寧指責美國「泛化國家安全概念、濫用國家力量、無理打壓別國企業的錯誤做法。」



