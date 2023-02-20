Facebook 及 IG 推出「藍剔剔」付費訂閱計劃

要點： 「Meta 驗證」本周將於澳洲和新西蘭推出。

Instagram 和 Facebook 的訂閱套餐還包括針對偽冒的額外保安。

其競爭對手社交媒體網絡推特 (Twitter) 去年曾試圖推出類似服務，結果適得其反。

Facebook 和 Instagram 母公司 Meta的行政總裁朱克伯格 （Mark Zuckerberg）上周日（2月19日）宣佈，將推出一項付費訂閱服務，允許用戶以最少每月 19.99 元的費用驗證他們的帳戶。這是繼馬斯克 （Elon Musk） 為推特 (Twitter) 採取類似計劃後另一類似舉動。





朱克伯格說：「『Meta驗證』本周將率先在澳洲和新西蘭推出，使用戶能夠驗證「具有政府 ID 的帳戶」，獲得藍色徽章，以及額外的防偽冒保安以防止帳戶聲稱是用戶本人，並可以直接得到客戶支援。」





他在其 Facebook 帳戶發佈的聲明中寫道：「這項新功能是為了提高我們整體服務的真確性和安全性。」



該公司表示，Facebook 和 Instagram 上已經通過驗證的帳戶不會有變，並補充只有 18 歲以上的用戶才能訂閱。該服務尚未開放給企業。





目前尚未清楚朱克伯格計劃如何在用戶無力支付月費的國家或以現金為主的經濟體系為「Meta驗證」定價。在這些經濟體系，可能只有少數方法付款予 Meta。



去年，Meta 的競爭對手社交媒體網站推特 （Twitter） ，曾推出類似服務，結果適得其反，甚至導致大量令人尷尬的虛假帳戶突然湧現，嚇怕了廣告商，並對網站的未來產生疑慮。





馬斯克（Elon Musk）被迫暫時中止這計劃，之後在 12 月重新啟動，但反應欠佳。



「免費」？

Facebook 建立了當今互聯網上大型平台的主導模式，用戶可以從收集其個人資料並出售給廣告商的「免費」服務中得益。





在過去二十年間，正是這種模式為該公司以及谷歌 （Google） 等其他廣告巨頭每年帶來數以百億計的收入。





多年來，Facebook 主頁上，亦自豪地宣稱該網站「免費而且『永遠』免費」。



不過，在 2019 年，該公司悄然放棄了這個口號。當時有專家認為，這是因為用戶的個人資料價值意味著該網站從未真正「免費」。





2022 年，Meta 的廣告收入出現了自 2012 年上市以來首次下滑。





該公司最近宣佈，Facebook 的每日用戶量首次達到 20 億 — 但面對通脹侵蝕廣告商預算和來自 TikTok 等應用程序的激烈競爭之下，這些用戶量為其業務帶來的收入已經大不如前。



位於加州門洛帕克 (Menlo Park) 的 Meta (Facebook) 總部鳥瞰圖。 Source: Getty / Tayfun Coskun 該公司還受到 iPhone 製造商蘋果公司引入的監管新例的影響，因而限制了社交網絡收集資料和銷售廣告的能力。





類似的因素已驅使其他網絡推出收費計劃，從 Reddit 到 Snapchat，當然還有 Twitter。





Meta 還面臨朱克伯格在元宇宙概念上進行的投資風險，朱克伯格認為這個虛擬現實世界將成為下一個網上邊界。



去年 Meta 遭投資者拋售，使股價在 12 個月內暴跌三分二。而在 2023 年的二個多月內，才收復了部分失地。





Meta 於去年 11 月宣佈將裁減 11,000 名員工，佔員工總數的 13%，這是該公司有史以來規模最大的裁員。





這次裁員是這家矽谷巨擘近月宣佈的裁員潮的一部分，原因是這個曾經銳不可擋的行業正面臨經濟低迷。





由於蘋果公司對 iPhone 收取佣金或谷歌就以其 Android 系統運行的智能手機收取佣金，「Meta驗證」的網上收費會低於手機應用程式。





朱克伯格表示，若澳洲人在網上登記驗證，費用為 19.99 ，而在iOS 或 Android 的費用為每月為 24.99元。





而在美國，『Meta驗證』在網上登記驗證，費用為 11.99 美元，而在iOS 或 Android 的費用為每月為 14.99 美元。





