「挪日利亞？」Twitter 誤將兩國搞亂

挪威變成尼日利亞一部份？





這個北歐國家的最高層外交人員，周二要求推特 (Twitter) 不要再標示該國最高層政治人物和機構來自非洲國家。





挪威首相斯特勒 (Jonas Gahr Store) 、外交部長維特費爾持 (Anniken Huitfeldt) 和外交部的認證推特帳號，被說明是尼日利亞政府官員或機構，並維持了數個小時。





「親愛的@TwitterSupport，我們珍惜與尼日利亞良好的雙邊關係和國家名稱有近似的英文串法，但請將我們標示為挪威 (Norway)。」該國外交部在推特留言，結尾附以一個眨眼的表情符號。





推特在挪威外交部提出要求約4小時後更正了錯誤。



這個烏龍引發網民一輪調笑。



有人引述關於「尼日利亞的信」欺詐事件並寫道：「其實原來是挪威人一直向大家發信關於一個已死的王子和預繳費用。」





又有人若有所思道：「挪日利亞？」



億萬富豪馬斯克 (Elon Musk) 首次嘗試推出推特訂閱服務之後，隨即湧現大量令人尷尬的假帳號，嚇怕廣告商之餘，亦令人對該網站的未來心生疑慮。他在周一重新推出此服務。





在馬斯克以$630億收購這社交平台之後的第10天。他進行了大規模裁員，公司一半人手被裁，包括修飾推文內容的人員。



這名 Tesla電動車和SpaceX太空探索公司的老闆加強支持有右翼傾向的內容，包括反對使用中性名詞和美國政府對新冠情況的回應，與此同時，Twitter Blue在包括美國在內等少數國家重新推出。





Twitter Blue初推出時引發軒然大波，湧現了大量冒充名人或公司的假帳號，馬斯克的團隊被迫剎停計劃。



