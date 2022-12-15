不要成為「外勞社會」：呼籲澳洲移民制度大改革

要點： 新研究報告呼籲澳洲移民制度進行大改革

格拉頓研究所提出年薪$85,000 的移民合資格永久居留

報告指移民制度「不合時宜」

最新研究報告提出，澳洲的移民制度需要大刀闊斧的改革，以免變成一個「外勞」社會，削弱外籍技術勞工的福利。





格拉頓研究所 (Grattan Institute) 警告，繁複的簽證規定令澳洲對年青的「全球流動人才」的吸引力大減，另一方面，過於依賴低技術勞工導致薪金削弱和剝削。





研究所就國會有關澳洲移民制度的調查呈交報告，並促請聯邦政府力爭全世界「最優秀和傑出的人」及使澳洲更順利地邁向淨零排放經濟。





建議包括廢除年紀較大移民的優勢，並簡化制度以利於高收入移民長期居留。





格拉頓研究所的經濟政策計劃總監高茨 (Brendan Coates) 指澳洲的規定「繁複......不合時宜」，追不上𣊬息萬變的全球經濟，造成處理延誤。





他向SBS新聞表示，「該制度在現今世界中毫不合理。在面對一兩年內人手短缺的時候，我們不應專注於讓人居留數以十年計的永久簽證上。」





「有很多我們需要加強技術的新興職業甚至不被 [澳洲統計局] 列為職業，例如網絡保安，因為工種太新了。」



簡化制度

格拉頓研究所建議的重點是革新僱主擔保簽證。





目前，臨時技術移民簽證只適用於某些職業的勞工，即年薪最少有$53,900。





格拉頓研究所建議容許僱主擔保年薪逾$85,000的移民永久居留，另外讓年薪逾$70,000的所有移民有資格獲臨時擔保。





高茨說：「改為按薪金甄選技術移民，可以簡化制度，更能實際地反映這些人的技術是否有價值。」





高茨表示，格拉頓研究所估計這制度在未來30年會增加澳洲的預算$1250億，為雙方帶來確定性，即僱主可以用 $85,000的年薪留住僱員，而僱員亦有清晰的途徑獲得永久居留權。





報告又發現，年薪逾$70,000的移民來澳後隨着時間「往往大幅加人工」，但年薪在此之下的往往停滯在低技術、低收入的行業，受剝削情況更普遍。





雖然計分制的簽證「大致上可行」，但報告呼籲加強重點於次申請人的技術，即配偶和家庭成員，他們佔每年批出的永久技術移民簽證「差不多半數」。





高茨說：「申請人數目遠比簽證配額多，我們應該優先處理單身或伴侶雙方均有高技術的申請人。」





商業革新和投資計劃亦會廢止，報告指這類簽證持有人通常年紀較大，收入亦低於僱主擔保移民。



削弱信任

格拉頓研究所又警告，擴大低技術臨時移民以應付勞工短缺會削減低收入澳洲人的薪金，更加令依賴這類移民的行業實行剝削，「削弱公眾對我們的移民計劃的信任。」





工黨曾承諾到2023年中每間安老院每週每小時都會有一名註冊護士駐院，並預料移民對達到這目標扮演着重要角色。



報告認同護理行業可能需要馬上增加輸入較低技術移民，但促請政府提高業內薪金，這亦是長遠應付人手短缺的唯一解決方法。





高茨謂：「短期你可以 [增加移民] ，但有風險，會增加剝削這些勞工的風險，會有壓抑澳洲的低收入、女性為主的護理業人士薪金的風險。」





「同時亦會更加走向一個外勞社會。」

