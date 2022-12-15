不要成為「外勞社會」：呼籲澳洲移民制度大改革

要點：
- 新研究報告呼籲澳洲移民制度進行大改革
- 格拉頓研究所提出年薪$85,000 的移民合資格永久居留
- 報告指移民制度「不合時宜」
最新研究報告提出，澳洲的移民制度需要大刀闊斧的改革，以免變成一個「外勞」社會，削弱外籍技術勞工的福利。
格拉頓研究所 (Grattan Institute) 警告，繁複的簽證規定令澳洲對年青的「全球流動人才」的吸引力大減，另一方面，過於依賴低技術勞工導致薪金削弱和剝削。
研究所就國會有關澳洲移民制度的調查呈交報告，並促請聯邦政府力爭全世界「最優秀和傑出的人」及使澳洲更順利地邁向淨零排放經濟。
建議包括廢除年紀較大移民的優勢，並簡化制度以利於高收入移民長期居留。
格拉頓研究所的經濟政策計劃總監高茨 (Brendan Coates) 指澳洲的規定「繁複......不合時宜」，追不上𣊬息萬變的全球經濟，造成處理延誤。
他向SBS新聞表示，「該制度在現今世界中毫不合理。在面對一兩年內人手短缺的時候，我們不應專注於讓人居留數以十年計的永久簽證上。」
「有很多我們需要加強技術的新興職業甚至不被 [澳洲統計局] 列為職業，例如網絡保安，因為工種太新了。」
簡化制度
格拉頓研究所建議的重點是革新僱主擔保簽證。
目前，臨時技術移民簽證只適用於某些職業的勞工，即年薪最少有$53,900。
格拉頓研究所建議容許僱主擔保年薪逾$85,000的移民永久居留，另外讓年薪逾$70,000的所有移民有資格獲臨時擔保。
高茨說：「改為按薪金甄選技術移民，可以簡化制度，更能實際地反映這些人的技術是否有價值。」
高茨表示，格拉頓研究所估計這制度在未來30年會增加澳洲的預算$1250億，為雙方帶來確定性，即僱主可以用 $85,000的年薪留住僱員，而僱員亦有清晰的途徑獲得永久居留權。
報告又發現，年薪逾$70,000的移民來澳後隨着時間「往往大幅加人工」，但年薪在此之下的往往停滯在低技術、低收入的行業，受剝削情況更普遍。
雖然計分制的簽證「大致上可行」，但報告呼籲加強重點於次申請人的技術，即配偶和家庭成員，他們佔每年批出的永久技術移民簽證「差不多半數」。
高茨說：「申請人數目遠比簽證配額多，我們應該優先處理單身或伴侶雙方均有高技術的申請人。」
商業革新和投資計劃亦會廢止，報告指這類簽證持有人通常年紀較大，收入亦低於僱主擔保移民。
削弱信任
格拉頓研究所又警告，擴大低技術臨時移民以應付勞工短缺會削減低收入澳洲人的薪金，更加令依賴這類移民的行業實行剝削，「削弱公眾對我們的移民計劃的信任。」
工黨曾承諾到2023年中每間安老院每週每小時都會有一名註冊護士駐院，並預料移民對達到這目標扮演着重要角色。
報告認同護理行業可能需要馬上增加輸入較低技術移民，但促請政府提高業內薪金，這亦是長遠應付人手短缺的唯一解決方法。
高茨謂：「短期你可以 [增加移民] ，但有風險，會增加剝削這些勞工的風險，會有壓抑澳洲的低收入、女性為主的護理業人士薪金的風險。」
「同時亦會更加走向一個外勞社會。」
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。