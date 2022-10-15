【收購案】推特稱馬克思正受美國聯邦當局調查

科技巨頭馬斯克因處理 690 億澳元 (440 億美元) 的推特(Twitter )交易而遭到美國聯邦當局的調查。





推特(Twitter)週四公開一份10月6日的法庭文件顯示，馬斯克正受到美國聯邦當局的調查，但文件並沒說明調查重點，也沒說明馬斯克是遭哪個部門或機構調查。



推特 Source: Pixabay



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法官麥考密克(Kathaleen McCormick )表示馬斯克需要在 10 月 28 日之前完成收購，如果屆時交易未能完成，審判日期將會定在 11 月。





推特的律師正要求獲取馬斯克與聯邦政府之間通信的副本，因以上文件「與這宗訴訟的關鍵問題有關」，或有助於強制馬斯克履行收購協議。但馬斯克方面拒絕提供相關文件。





報導並指，9月下旬，馬斯克的律師提供了一份所謂「特權日誌」（privilege log），確認一些機密文件不得被外部審查。推特公司表示，日誌有提到5月13日寄給美國證券管理委員會（SEC）的電子郵件草稿，以及提供給聯邦貿易委員會（FTC）的投影片簡報。





推特要求這種「閃避遊戲」必須盡快結束，但馬斯克的律師沒有作出即時回應。





馬斯克的律師斯皮羅（Alex Spiro）10月13日接受傳媒訪問時表示，推特正在誤導公眾的注意力，實際上是推特的高層正在接受聯邦調查。推特的工作人員已在當日對此予以否認。





