《哈利波特》海格演員羅比寇特蘭辭世 享壽72歲

寇特蘭的經理人萊特 (Belinda Wright)證實死訊，指寇特蘭在蘇格蘭福斯谷皇家醫院離世， 並透露寇特蘭生命最後的一刻，其妹妹安妮雷、孩子斯賓賽、艾莉絲以及寇特蘭的前妻傑梅爾陪伴在側，並感謝醫護人員對寇特蘭的照顧。





萊特同時在聲明中形容寇特蘭為「獨特的天才」，並指讓大家印象最深刻的莫過於《哈利波特》電影中的海格一角，指他透過這個角色帶給全世界兒童和成年人無限歡樂。





萊特並大讚寇特蘭是位非常出色的演員，表示作為他的經理人感到十分自豪，並會想念他。



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萊特最後提到：「在這悲痛的時刻，請尊重寇特蘭家人的隱私。」並希望大家能給予寇特蘭的家人空間。





寇特蘭在 90 年代電視偵探系列中擔任「菲茨」的角色、並演出詹姆斯邦德傳奇的兩部電影，包括《金眼睛》(Goldeneye)和《新鐵金剛之黑日危機》(The World Is Not Enough)。





《哈利波特》的作者 JK 羅琳在推特上表示：「我再也不會認識像羅比這樣的人了，他是一個令人難以置信的天才、一個標準的天才。我很幸運能認識他、與他一起工作、一起開懷大笑。向他的家人，特別是他的孩子表達我的愛和最深切的哀悼」





