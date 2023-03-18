專訪《窄路微塵》導演林森：控訴社會不公同時呈現草根階層人情味

訪問《窄路微塵》導演林森時，他剛從英國返港，出席一系列電影宣傳和電影頒獎禮活動。3 月 9 日傳來喜訊： 林森獲得香港電影評論學會「最佳導演獎」，主角張繼聰獲最香港電影評論學會「最佳男演員獎」。





林森說，這部電影為他帶來很多意外: 能得獎一定是意外收獲；意外地在香港叫好叫座，又得到海外港人捧場。亦因此發現即使同是香港人，不在香港身歷差不多三年抗疫之路的，會覺得「係咪應該再慘啲先乎合實情呢？」





慘事也不用過份悲情





「電影在英國都是剛上映一星期，我只出席到一次映後座談分享，聽到觀眾反應是『電影會否太過正面』者是『不太貼近現實』。我覺得很有趣，反而是部份離開了的香港的會有這種感覺；但在港的就覺得電影是溫暖的。」



《窄路微塵》主角（左起）董安娜、張繼聰和袁澧林。 「其實不一定要非常悲慘才算是寫實，因為現實就是有很多苦中作樂，戲中的主角亦不見得經過一切之後，就有一個好好的將來，他們也只不過是生命線掙扎，但起碼可以看到他們的生命力。」





幕後班底都是共同成長的一伙





談起生命力，也不得不提電影的幕後班底 ─ 包括有 「演藝同學會」、「中學同學會」和一眾合作無間的好伙伴。《窄路微塵》的台前幕後，均是與畢業於演藝電影學院的林森共同成長的人。在疫情期間，不論拍攝、取景、借場地都是極之困難，一大班人都齊心地試著「化腐朽為神奇」。電影名字中「窄路」二字，就是製作的寫照。





「我們籌備電影開拍時是相當困難，當時是 2021 年頭，是疫情發生了一年，當時還是處於一個頗瘋狂的狀態，包括有限聚令。部份我們想商討作拍攝場景的店舖，大部份不是關門便是以衛生理由婉拒，過程中我們就在一條窄裡路不停行，儘管有著很多挑戰，但整個團隊就在窄縫中找出路，我們是剛剛好偷到 9 月份疫情稍稍緩和的一個隙縫去拍攝。」



《窄路微塵》會於3月24日在澳洲不同城市公映 一人一票由選舉產生





「《窄路微塵》能夠有好口碑，最開心就是與我同共同成長的伙伴，大家可以一起獲得肯定。張繼聰是演藝戲劇系的師兄，攝影師流星、編劇鍾柱鋒，還有剪接的梁汶姍，都是演藝學院的師兄弟姊妹；聲音設計的 Cyrus Tang 就是同班同學、跟（配樂）黃衍仁就由中學相識到現在，大家都有了默契。」



(中) 黃衍仁正是憑電影得到第59屆台灣金馬獎最佳原創電影音樂，(右）與導演林森慶祝。 記者問起導演: 「電影名是定了主角叫『窄哥』應運而生還是想帶出一些信念而改的？」林森說: 「是透過選舉產生的。」提出動議的幕後功臣，正是憑電影得到第 59 屆台灣金馬獎最佳原創電影音樂的獨立音樂人、導演的中學同學黃衍仁。



《窄路微塵》電影宣傳海報。 「戲名是黃衍仁改的，其實過程中團隊都有不同意見提議，我們都想了良久，最後經過投票就選了《窄路微塵》這個名字。」





壞的可能是制度





《窄路微塵》的故事講述主角窄哥，艱苦經營一間清潔公司，疫情來襲，人生也好、生意也好，應如何走下去。窄哥遇上生活朝不保夕的單親媽媽Candy，二人互相扶持，試著在疫情找一點快樂。





在電影裡的主要角色，似乎都沒有壞人，只有際遇不好的人。導演說，壞的或許是社會的制度，令低下層活得無奈。林森的電影風格，在控訴社會不公義的同時，更多是呈現草根階層的人情味，活得像家人並不一定要有血緣；香港社會集體經歷了好幾年的動盪，抗逆也好、抗疫也好，不少人都願意伸出手去幫一把。





林森覺得，走較為寫實的電影風格，除了是因為個人很喜歡用這個方式去說故事外，亦因為他喜愛的日本導演是枝裕和的《小偷家族》和著名以反影社會不公和控訴的英國導演 Ken Loach 的《I, Daniel Blake》，對林森有所啟發。





「Ken Loach 是一位我很喜歡的導演，亦很影響我的拍攝取態，他的作品大多是描寫低下階層生活中的困難和怎樣行下去，我很喜歡這種類型的電影。我都是一個關心社會的人，我變相是用了電影這個媒介去說說我關心的人和事。」





「有時我會問自己: 『我係咪唔識拍其他類型戲呢？』 我都會在這方面思考，或許我可以拍一些其他類型的作品。但說到底，我是很喜歡生活化的題材和人物。」





這部作品對林森來說，是送給香港人的集體回憶，從新思考大家如何在疫情中走過來。





《窄路微塵》會於 3 月 24 日在澳洲不同城市公映。



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