《毒舌大狀》導演專訪：冀電影能喚醒「憑良心做人」價值觀（上集）

《毒舌大狀》在澳洲上映了幾星期，深受歡迎，特別是這一兩年剛移居來澳洲的港人感受更深，這套電影的編劇兼導演吳煒倫接受SBS廣東話節目專訪，分享這電影對移居港人的影響的看法與感受。





吳煒倫坦言，沒想過這套電影能夠打破近期的港產電影的票房，他感謝所有觀眾的支持。



《毒舌大狀》編劇兼導演吳煒倫 (右)。 Credit: 安樂影片有限公司 一直以拍攝動作片為主的吳煒倫，談到今次為何選擇拍攝以法庭為題材的電影時，直言是源於十分喜愛看法庭電影，而他亦因一套十分喜愛的法庭電影《因父之名》，萌生開拍法庭電影的念頭。



吳煒倫：冀電影喚醒大家「負責任」、「憑良心做人」

《毒舌大狀》講述幾位大狀如何無懼權貴，最終為受害人爭取公義，吳煒倫表示，有感近年這個世界，一些大家一直相信的價值觀都逐漸失去，他希望透過這電影，能喚醒觀眾對做人要「負責任」及「有良心」，他深信如果做人「沒了良心」的話，最終「個天是會看到的」。



《毒舌大狀》劇情沉重，吳煒倫導演坦言當初沒想過此電影成為賀歲片。 Credit: 安樂影片有限公司 吳煒倫亦指，這電影同步在澳洲以至多個地方放映，是他意料之外，而這電影劇情沉重，他坦言亦沒有想到此電影會成為賀歲片，在專訪中，他會詳情解釋為何。



沒想過成為賀歲片 冀為觀眾帶來希望

如今電影成為賀歲片，吳煒倫希望透過這電影，能在新的一年，為大家帶來新希望。





而在《毒舌大狀》中，有不少扣人心弦的精景對白，在下一集專訪中，吳煒倫導演會跟大家分享，他跟拍攝團隊設計這些令人印象深刻的對白，以及這電影對散落四周的港人，帶來甚麼意義，請留意收聽。

