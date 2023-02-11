《毒舌大狀》導演專訪：冀電影能喚醒「憑良心做人」價值觀（上集）

劇照1.jpg

香港電影《毒舌大狀》劇照 Credit: 安樂影片有限公司

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

香港電影《毒舌大狀》打破近年票房冠軍，目前同步在澳洲上映，這套以法庭為背景的電影，講述飾演大狀的黃子華無懼權貴，為受害人爭取公義，嬴得不少掌聲。這套電影的編劇兼導演吳煒倫，一連兩星期接受SBS廣東話節目專訪，與大家分享這電影對觀眾的影響。

《毒舌大狀》在澳洲上映了幾星期，深受歡迎，特別是這一兩年剛移居來澳洲的港人感受更深，這套電影的編劇兼導演吳煒倫接受SBS廣東話節目專訪，分享這電影對移居港人的影響的看法與感受。

吳煒倫坦言，沒想過這套電影能夠打破近期的港產電影的票房，他感謝所有觀眾的支持。
3.jpg
《毒舌大狀》編劇兼導演吳煒倫 (右)。 Credit: 安樂影片有限公司
一直以拍攝動作片為主的吳煒倫，談到今次為何選擇拍攝以法庭為題材的電影時，直言是源於十分喜愛看法庭電影，而他亦因一套十分喜愛的法庭電影《因父之名》，萌生開拍法庭電影的念頭。

吳煒倫：冀電影喚醒大家「負責任」、「憑良心做人」

《毒舌大狀》講述幾位大狀如何無懼權貴，最終為受害人爭取公義，吳煒倫表示，有感近年這個世界，一些大家一直相信的價值觀都逐漸失去，他希望透過這電影，能喚醒觀眾對做人要「負責任」及「有良心」，他深信如果做人「沒了良心」的話，最終「個天是會看到的」。
SA2_0300a_R.jpg
《毒舌大狀》劇情沉重，吳煒倫導演坦言當初沒想過此電影成為賀歲片。 Credit: 安樂影片有限公司
吳煒倫亦指，這電影同步在澳洲以至多個地方放映，是他意料之外，而這電影劇情沉重，他坦言亦沒有想到此電影會成為賀歲片，在專訪中，他會詳情解釋為何。

沒想過成為賀歲片　冀為觀眾帶來希望

如今電影成為賀歲片，吳煒倫希望透過這電影，能在新的一年，為大家帶來新希望。

而在《毒舌大狀》中，有不少扣人心弦的精景對白，在下一集專訪中，吳煒倫導演會跟大家分享，他跟拍攝團隊設計這些令人印象深刻的對白，以及這電影對散落四周的港人，帶來甚麼意義，請留意收聽。
其他內容

【專訪】香港前網壇一姐張玲介紹今屆澳網焦點

【專訪】《緣路山旮旯》導演：審查「紅線」下要以技巧說故事

港青騎師未能在港「入閘」 來澳「馬照跑」再遇障礙

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道

SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

Dr Evelyn Yap with her two young daughters

【我不是名人】醫科學位未考上前不談戀愛 葉美英四拒求婚

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （2月11日）

Beach

百香果名字由來原來有段故？附自家製百香果果汁食譜

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 新聞簡報（2月10日）