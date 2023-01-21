【專訪】香港前網壇一姐張玲介紹今屆澳網焦點

【專訪】香港前網壇一姐張玲介紹今屆澳網焦點Play09:50香港前網球冠軍張玲 Source: Supplied下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9MB) 澳洲一年一度的盛事，澳洲網球公開賽開始了差不多一個星期，今屆男、女單都出現爆冷賽果，在這集的「社區專訪」胡天衡訪問了香港前網壇一姐張玲，她亦曾經打入澳網外圍賽，她會與大家分享今屆澳網有甚麼值得關注的焦點。更多內容「跟你一世」：祖高域稱希望「走出」簽證被撤銷一事【澳網後專訪】由大肥仔到「世一」 黃澤林擬棄哈佛轉攻職業賽「彭帥在哪裡？」再現澳網場館 千名球迷拒忘代發聲瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【迎金兔】多個華人社區舉辦慶祝農曆年活動【文化360】假如十二生肖動物可以改動《一》【兔年養兔】Spuddy 萌樣惹人喜愛 兩分耕耘十分收穫SBS 中文新聞 （1月21日）