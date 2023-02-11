《毒舌大狀》導演專訪：電影被指超現實 惟盼令人重拾希望（下集）

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香港電影《毒舌大狀》編劇兼導演吳煒倫（左）與演員黃子華（右）。 Credit: 安樂影片有限公司

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香港電影《毒舌大狀》在海內外廣受歡迎，但電影被指像「科幻片」，結局更是「超現實」，編劇兼導演吳煒倫接受SBS中文廣東話節目專訪時表示，明白很多人在這幾年感到心灰意冷，希望這套電影能令人「有返希望」。

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《毒舌大狀》導演專訪：冀電影能喚醒「憑良心做人」價值觀（上集）

SBS Chinese

11/02/202309:02
在上集專訪中，《毒舌大狀》的編劇兼導演吳煒倫談到，當初拍攝這套電影的目的，是希望能夠帶出做人要「負責任」及「有良心」這些已經失去了的傳統價值觀。

在今集專訪，吳煒倫分享更多關於他對這套電影的感覺。

對於這套電影能夠再次凝聚到散落四周的香港人及華人，吳煒倫坦言感到十分開心。
電影中有不少扣人心弦的對白，吳煒倫指這些都要歸功於他的編劇團隊和法律顧問，才能交織出句句錐心的金句。

編劇團隊撞出精景對白

他提到法庭上唇槍舌劍的戲份，全都是他與編劇團隊和法律顧問透過角色扮演「撞出來」。

他更感激電影中飾演大狀的黃子華，為電影中段的其中一幕注入一些精景而入心的對白，將劇情推上高峰。
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《毒舌大狀》主角之一黃子華在電影中亦有為電影對白提供意見。 Credit: 安樂影片有限公司
不少觀眾看畢後都形容這套電影的結局「超現實」，猶如看了一齣「科幻片」般，說的是劇中的每一個情節，在現今社會幾乎絕跡。

盼電影讓人重拾希望

吳煒倫談到這一點時說，明白不少人近年對整個社會感到心灰意冷，拍攝這電影的其中一個最主要的目的，就是希望讓觀眾「有返希望」，他指「做人無論有多困難，始終要有希望，才能繼續下去，否則便要說拜拜的了。」
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《毒舌大狀》飾演另一位大狀的演員謝君豪。 Credit: 安樂影片有限公司
電影最新衝破一億票房，吳煒倫除了感到意外，他更指近年無論甚麼類型的觀眾，大多愛看一些「短片」，對於有那麼多人願意花兩個多小時入戲院，觀賞一套那麼多對白的電影，是他意想不到的，更令他有「舒一口氣」的感覺，亦令他有信心下次再編寫多對白的長劇。

慨嘆港人散落四周　願他們「有機會返吓嚟」

《毒舌大狀》同步在海外上映，令很多散落海外的港人有機會同時觀賞。

吳煒倫談到，近年他身邊有很多朋友移民，疫情解封後，他們能夠回港探親，能與他們再次相聚感到十分感觸，他亦希望散落四周的港人「有機會就返吓嚟啦」。

有關今集專訪的詳情，請一起收聽。
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