特朗普呼籲抗議後 極右翼人士擔心是政府設局拉人陷阱

據路透社報道，前美國總統特朗普呼籲支持者抗議他所說的「即將被捕」，極右翼社交媒體平台因此新引發出不少陰謀論。一些支持特朗人士，擔心政府精心設局拉人，把支持特朗普的人一網打盡。





特朗普在當地時間週六（18/3）在他的 Truth Social 平台上表示，他預計本週將因涉嫌在 2016 年總統競選期間，向色情片藝人支付「封口費」而被捕，並敦促支持者「抗議」，「奪回我們的國家！」





有評論指出，擔心特朗普的言論，可能會引發像2021 年 1 月 6 日襲擊美國國會大樓的事件的重演，當時他的支持者試圖推翻他在 2020 年總統大選敗選的結果。





監控社交媒體上極右翼言論的安全分析專家表示，最初特朗普的追隨者是衝動並言聽計從的表示會走上街頭支持他。但根據路透社審查的幾個社交媒體平台上得出的分析，到週一，基調已經改變。





許多極右翼人士似乎認為，特朗普可能在未來幾天被捕，這是民主黨為引誘支持者出來，陷入騷亂而設下的陷阱的一部分，這場騷亂最終將損害這位共和黨前總統在 2024 年重奪回白宮鎖匙的美夢。





特朗普支持者擔心政府是引誘他們上街之後拉人。 Source: EPA / Peter Foley/EPA Center on Extremism at the Anti-Defamation League表示，與 QAnon 相關的人和一些 MAGA （Make America Great Again）的擁護者，正在談論這可能是一個局欲令特朗普的支持者陷入困境。





QAnon 信奉陰謀論，認為特朗普正在秘密打擊一個由著名民主黨人、好萊塢精英和“深層政府”盟友組成的侵犯兒童陰謀集團。特朗普的讓美國再次偉大 （Make America Great Again）運動是他支持基礎的核心要素。





