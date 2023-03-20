myGov 詐騙短信騙案漫延全國

據綜合報道指出，這些詐騙短信通常是告知收件人其帳戶資料被更改，要求用戶登入改密碼。詐騙者會偽裝成政府官員，誘騙收件人點擊欺詐性鏈結，訛稱方便他們日後向myGov申請「退款」。





Services Australia 表示，任何收短信指其帳戶已以某種方式被更改的人，都應將其視為詐騙。Services Australia表示，只要收件人點擊詐性鏈結，就會被導向旨在竊取您的個人信息和銀行詳細信息的虛假 myGov 網站，而取得資料。





Services Australia 建議，用戶最好只透過官方網站my.gov.au去瀏覽資料或處理帳戶，不要透過任何第三者傳來的連結。





針對Centrelink 的詐騙短信，就較多是告知用戶其福利付款已被暫停，或者他們的 Centrelink帳戶與 myGov 賬戶連結被取消要即時處理。





ScamWatch 分享了一些提示和技巧，以幫助市民識別詐騙短信或電子郵件。



錯誤的語法或標點符號是詐騙信息中的主要危險信號之一。

myGov 發送的任何電子郵件或短信中也絕不會包含超鏈接。

政府機構發送的電子郵件也不會包含徽標，只會提示收件人留意有新電郵。



最近的數據顯示，與去年 12 月相比，1 月發送給澳洲人的欺詐信息數量驚人地增加了 160%。任何認為自己可能已經成為 myGov 詐騙受害者，應立即致電詐騙和身份盜竊服務台 Scams and Identity Theft Helpdesk。





