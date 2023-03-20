【資料上傳後又限訪】世衛促中國公布新冠病毒所有資料

世衛新型病源體起源科學諮詢小組（Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens，SAGO）發表聲明指出，世衛留意到上星期全球數據庫 GISAID出現新的新冠病毒基因數據，使其他國家的研究人員可以查看這些數據。





聲明中指，中國科學家在今年較早時候，將病毒序列及基於2020年從武漢新鮮市場採集的樣本中，獲得的額外基因組數據，短暫地上傳至GISAID，有關序列顯示貉曾經出現在市場，而且可能被新冠病毒感染，為最終擴散至人類的傳播鏈提供新線索。





The building (centre) that houses the Huanan Seafood Market in Wuhan, China. Source: AAP / AP 但隨後，中國疾病控制與預防中心（CDC）限制了對這些數據的訪問，「顯然是為了容許進一步更新有關數據」。





世界衛生組織的官員與中國同事討論有關事情，中國方面解釋，新數據是為了更新2022年的預印本研究。





根據世衛新型病源體起源科學諮詢小組的聲明指，中國疾病控制與預防中心計劃將這篇論文重新提交給科學期刊《自然》發表。





世界衛生組織官員表示，雖然數據非結論性，但代表對新型冠狀病毒起源調查有新線索，應該立即共享。





世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在上周五表示，數據並不能為新冠疫情是如何開始提供明確的答案，但每一項數據對於可接近答案都很重要，他直言這些數據本可以，並應該在三年前就分享。





「我們繼續呼籲中國在共享數據時保持透明，並進行必要的調查，和分享結果。」



SAGO 受世界衛生組織委託，繼續調查新冠病毒的起源，這場疫情已導致全球近 700 萬人死亡。





在武漢出現新型冠狀病毒後，武漢華南海鮮批發市場在2019年末，被中國當局關閉。自此，這個市場一直是研究重點，研究該病毒在傳播給人類之前，是否感染過其他幾個物種。





世界衛生組織和其他科學家也表示，他們不能排除病毒來自武漢一個研究危險病原體的高安全實驗室的可能性，但中國否認有任何有關聯繫。





2022年的預印本論文稱，從市場內及周圍的攤位和污水系統收集到的923份樣本中，有小部分對病毒檢測呈陽性；而在457份動物樣本中未檢測到病毒。





該論文稱，最初被檢測的動物中不包括貉。





SAGO的聲明指，新的分析建議，在作為公共衛生干預的一部分，市場被清理前，「貉和其他動物可能就已經存在」。





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